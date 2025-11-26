scorecardresearch
 

Feedback

IAS-IPS बनकर 10 लाख की ठगी... हैदराबाद में 'नकली अफसर' ऐसे चढ़ा असली पुलिस के हत्थे

हैदराबाद में पुलिस ने ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी चालाकी, नकली पहचान पत्रों, बॉडीगार्ड की मदद से खुद को IAS, IPS और NIA अधिकारी बताकर दो साल तक लोगों को चूना लगाया. आरोपी ने सिर्फ रुतबा नहीं दिखाया, बल्कि सरकारी बातचीत की नकल करने के लिए वॉकी-टॉकी और सायरन तक का इस्तेमाल किया.

Advertisement
X
नकली पहचान के जरिए लोगों को ठगने वाला शातिर जालसाज गिरफ्तार हुआ. (Photo: Representational)
नकली पहचान के जरिए लोगों को ठगने वाला शातिर जालसाज गिरफ्तार हुआ. (Photo: Representational)

हैदराबाद पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने दो साल से भी ज्यादा समय तक पुलिस-प्रशासन को अपनी फर्जी पहचान से चकमा देकर लोगों से लाखों रुपए ठग लिए. 39 साल का यह आरोपी खुद को कभी IAS, कभी IPS, तो कभी NIA अधिकारी बताकर एक हाई-प्रोफाइल ठग की तरह घूमता रहा. इतना नहीं लोगों को झांसे में रखने के लिए उसने दो निजी बॉडीगार्ड तक रखे हुए थे.

एक पुलिस आधिकारिक ने बताया कि यह व्यक्ति डिप्टी कमिश्नर, माइंस के तौर पर खुद को IAS अफसर बताता था. अलग-अलग मौकों पर IPS या NIA अधिकारी बनकर भी लोगों से संपर्क करता था. उसका नेटवर्क ऐसा था कि कई लोगों को वह बिना किसी संदेह के सरकारी रुतबा दिखाकर बेवकूफ बना देता था. उसकी ठगी का सबसे बड़ा शिकार एक जिम का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया.

 आरोपी ने उसे झांसा देकर इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट और ऑफिशियल फायदे दिलाने की बात कही, जिसके नाम पर 10 लाख 50 हजार 665 रुपए ले लिए. आरोपी ने नकली IAS, IPS और NIA पहचान पत्र तैयार किए थे. उसके पास जाली विजिटिंग कार्ड और फर्जी डॉक्यूमेंट थे, जिन्हें वह लोगों के सामने इस तरह पेश करता कि कोई भी उसका असली चेहरा पहचान नहीं पाता. 

सम्बंधित ख़बरें

pm modi
पीएम मोदी ने SAESI केंद्र का किया उद्घाटन, कहा- एविएशन सेक्टर में नई उड़ाने भरने जा रहा है भारत 
water Misuse in Hyderabad.
हैदराबाद में पीने के पानी से कार धोने पर एक्शन, लगा भारी जुर्माना 
Woman died
रिजेक्ट हुआ US वीजा, महिला डॉक्टर ने डिप्रेशन में दे दी जान 
kidnapping accused arrested
औलाद न होने पर परिवार ने कराया तलाक, दोबारा साथ आने के लिए कपल ने चुराई बच्ची 
Female doctor commits suicide in Hyderabad
US जाने का सपना टूटा तो महिला डॉक्टर ने किया सुसाइड, वीजा न मिलने से डिप्रेशन में थीं 
Advertisement

उसने एक प्राइवेट गाड़ी पर पुलिस सायरन लगाया हुआ था. इसके साथ ही ऑफिशियल बातचीत की नकल दिखाने के लिए वॉकी-टॉकी का इस्तेमाल करता था. इतना ही नहीं उसने पीड़ितों को एक नकली इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट लेटर भी दिखाया, जिससे लोग उसकी बातों पर पूरा भरोसा कर बैठते थे. उस पर धोखाधड़ी, जालसाजी, धमकी और जबरन वसूली समेत कई गंभीर आरोप हैं. 

जिम मालिक से 10 लाख से ज्यादा की रकम हड़पने के बाद वह फरार हो गया था. लेकिन पक्की सूचना पर फिल्म नगर पुलिस ने एक विशेष ऑपरेशन चलाते हुए उसे उसके टेम्पररी घर से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि आरोपी के दो और साथी हैं, जो उसके निजी बॉडीगार्ड के तौर पर काम करते थे. दोनों अभी भी फरार हैं. उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

पुलिस का कहना है कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. अधिकारी यह मानकर चल रहे हैं कि इस पूरे रैकेट में और भी लोग शामिल हो सकते हैं. आरोपी की गिरफ्तारी के साथ अब पुलिस उसके बैंक ट्रेल, डिजिटल लेनदेन, फर्जी दस्तावेजों के स्रोत और हथियार खरीद नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है. इस 'फर्जी अफसर' गेम का पर्दाफाश शहर में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement