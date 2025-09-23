बीयर पिलाई, बिरयानी खिलाई, फिर किया बलात्कार... हैदराबाद में महिला की गैंगरेप के बाद बेरहमी से हत्या

हैदराबाद के किस्मतपुर इलाके में 32 वर्षीय महिला के साथ दरिंदगी के बाद हत्या का खौफनाक मामला सामने आया है. पहले उसे बहलाकर बीयर पिलाया गया, बिरयानी खिलाई गई, फिर दो ऑटो चालकों ने पुल के नीचे ले जाकर गैंगरेप किया. महिला ने जब उनका विरोध किया तो लाठियों से पीट-पीटकर मार डाला गया. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, यह दिल दहला देने वाली वारदात 14 सितंबर को शुरू हुई. महिला नशे की हालत में एक खंभे के पास मिली थी. वहां 33 वर्षीय एक व्यक्ति ने उसे देखा. एक आरोपी ने महिला को बहलाया और ऑटो-रिक्शा में बिठाकर ले गया. रास्ते में उसने उसे बीयर पिलाया और बिरयानी खिलाई. इसके बाद एक इवेंट हॉल के पास उसका यौन उत्पीड़न किया.

आरोपी महिला को आरामघर एक्स रोड के पास छोड़ गया. लेकिन उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं. उसी रात 25 और 26 साल के दो ऑटो-रिक्शा चालक वहां पहुंचे. दोनों ने महिला को जबरन अपने तिपहिया वाहन में बैठा लिया और किस्मतपुर पुल तक ले गए. वहां पर दोनों ऑटो चालकों ने उसके साथ बलात्कार किया. विरोध करने पर लाठियों से उस पर हमला कर दिया.

इस हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद आरोपी उसका शव पास की झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए. 16 सितंबर को स्थानीय निवासियों ने झाड़ियों में महिला का शव देखा और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पुलिस पहुंची. इसके बाद राजेंद्रनगर थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया.

इस मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी. सबसे पहले आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. उससे आरोपियों की गतिविधियों का सुराग मिला. लगातार छापेमारी कर पुलिस ने तीनों आरोपियों को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल तीनों से पुलिस हिरासत में पूछताछ जारी है. इस वारदात ने महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

