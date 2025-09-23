scorecardresearch
 

Feedback

बीयर पिलाई, बिरयानी खिलाई, फिर किया बलात्कार... हैदराबाद में महिला की गैंगरेप के बाद बेरहमी से हत्या

हैदराबाद में एक बार फिर हैवानियत की घटना सामने आई है. यहां 32 वर्षीय महिला को अगवा करके उसके साथ पहले दरिंदगी की गई, फिर उसे मौत की नींद सुला दिया गया. इस मामले में पुलिस ने 22 सितंबर को तीन आरोपी ऑटो चालकों को गिरफ्तार किया है.

Advertisement
X
ऑटो चालकों ने नशे की हालत में महिला को मौत के घाट उतारा. (Photo: Representational)
ऑटो चालकों ने नशे की हालत में महिला को मौत के घाट उतारा. (Photo: Representational)

हैदराबाद के किस्मतपुर इलाके में 32 वर्षीय महिला के साथ दरिंदगी के बाद हत्या का खौफनाक मामला सामने आया है. पहले उसे बहलाकर बीयर पिलाया गया, बिरयानी खिलाई गई, फिर दो ऑटो चालकों ने पुल के नीचे ले जाकर गैंगरेप किया. महिला ने जब उनका विरोध किया तो लाठियों से पीट-पीटकर मार डाला गया. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, यह दिल दहला देने वाली वारदात 14 सितंबर को शुरू हुई. महिला नशे की हालत में एक खंभे के पास मिली थी. वहां 33 वर्षीय एक व्यक्ति ने उसे देखा. एक आरोपी ने महिला को बहलाया और ऑटो-रिक्शा में बिठाकर ले गया. रास्ते में उसने उसे बीयर पिलाया और बिरयानी खिलाई. इसके बाद एक इवेंट हॉल के पास उसका यौन उत्पीड़न किया.

आरोपी महिला को आरामघर एक्स रोड के पास छोड़ गया. लेकिन उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं. उसी रात 25 और 26 साल के दो ऑटो-रिक्शा चालक वहां पहुंचे. दोनों ने महिला को जबरन अपने तिपहिया वाहन में बैठा लिया और किस्मतपुर पुल तक ले गए. वहां पर दोनों ऑटो चालकों ने उसके साथ बलात्कार किया. विरोध करने पर लाठियों से उस पर हमला कर दिया. 

सम्बंधित ख़बरें

कौन से शहर में NRI लगा रहे हैं पैसा
भारत के किन शहरों में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदते हैं NRI? 
Aryan Mann
ABVP को एक के बाद एक मिलती प्रचंड जीत, कॉलेज जाने वाले gen-z का मूड क्‍या है? 
Hyderabad Engineering Student Suicide
बार पार्टी, बिल बंटवारा और विवाद... इंजीनियरिंग छात्र ने की खुदकुशी, वीडियो में बयां किया दर्द 
उत्पीड़न से तंग महिला टीचर ने दी जान. (Photo: Representational )
हैदराबाद: शिक्षिका ने की खुदकुशी, सहयोगियों के उत्पीड़न से थी परेशान 
The havoc of floods and rains continues, chaos ensues over Kanganas statement.
सितंबर में कुदरत का सितम! पहाड़ से मैदान तक तबाही; रिपोर्ट 

इस हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद आरोपी उसका शव पास की झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए. 16 सितंबर को स्थानीय निवासियों ने झाड़ियों में महिला का शव देखा और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पुलिस पहुंची. इसके बाद राजेंद्रनगर थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया.

Advertisement

इस मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी. सबसे पहले आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. उससे आरोपियों की गतिविधियों का सुराग मिला. लगातार छापेमारी कर पुलिस ने तीनों आरोपियों को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल तीनों से पुलिस हिरासत में पूछताछ जारी है. इस वारदात ने महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement