विदेश में साजिश, पंजाब में अपराध और PAK कनेक्शन... दो कुख्यात गैंगस्टरों को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने आतंक और संगठित अपराध के गठजोड़ पर बड़ा प्रहार किया है. गैंगस्टर से आतंकवादी बने दो अहम आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया गया. विदेश में बैठकर पंजाब में आतंकी साजिशें रच रहे इन अपराधियों की गिरफ्तारी से इंटरनेशनल नेटवर्क बेनकाब हुआ है.

पंजाब और मुंबई पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में हुई अपराधियों की गिरफ्तारी. (Photo: Representational)
पंजाब पुलिस ने आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. गैंगस्टर से आतंकवादी बने दो आरोपियों को सेंट्रल एजेंसियों की मदद से मुंबई में एक इंटर-स्टेट ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया गया है. दोनों आरोपी विदेश में बैठकर पंजाब में आतंकी और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे.

पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान साजन मसीह और मनीष बेदी के रूप में हुई है. दोनों आरोपी पाकिस्तान और आईएसआई समर्थित आतंकी हरविंदर सिंह रिंडा और अमेरिका में हिरासत में लिए गए गैंगस्टर हैप्पी पासियन के गुर्गे के तौर पर काम कर रहे थे. संगठित अपराध के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है.

डीजीपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि दोनों आरोपी दुबई और आर्मेनिया समेत कई विदेशी ठिकानों से ऑपरेट कर रहे थे. पंजाब में आतंकी और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे. उन्होंने बताया कि खुफिया इनपुट के आधार पर सेंट्रल एजेंसियों के साथ मिलकर ऑपरेशन अंजाम दिया गया. 

दोनों आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया गया. साजन मसीह पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक का रहने वाला है, जबकि मनीष बेदी अमृतसर का निवासी है. दोनों आरोपी पहले दुबई में थे और बाद में आर्मेनिया चले गए. इसके अलावा उन्होंने कुछ अन्य देशों में भी अपने ठिकाने बदले. ये दोनों आरोपी कई गंभीर मामलों में शामिल रहे हैं.

इनमें डेरा बाबा नानक और बटाला में मर्डर, एक्सटॉर्शन और अमृतसर में ग्रेनेड अटैक जैसे संगीन अपराध शामिल हैं. डीजीपी ने इस गिरफ्तारी को पंजाब पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी बताया है. उन्होंने कहा कि पुलिस अब इनके एक और साथी शमशेर उर्फ शेरा पर भी शिकंजा कस रही है, जो आर्मेनिया में बैठकर आतंकी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट कर रहा है.

---- समाप्त ----
