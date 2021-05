सीरम के CEO अदार पूनावाला बोले- ताकतवर लोगों के आ रहे फोन, मिल रही धमकियां

कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के CEO अदार पूनावाला (Adar Poonawalla) ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें भारत में कोरोना वैक्सीन के लिए कई फोन आ रहे थे जिसमें उन्हें धमकियां मिल रही थीं. उन्होंने कहा कि फोन कॉल्स सबसे बुरी चीज है. मुझे लगातार धमकी भरे फोन आ रहे थे.



पूनावाला ने कहा, 'ये सभी फोन भारत के शक्तिशाली लोगों की तरफ से आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि कॉल करने वालों में भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री, व्यापार मंडल के प्रमुख और कई प्रभावशाली हस्तियां शामिल हैं. ये लोग फोन पर कोविशील्ड वैक्सीन की तत्काल आपूर्ति की मांग करते हैं.' उन्होंने कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन पाने की उम्मीद और आक्रामकता का लेवल भारी है. हर किसी को यह सबसे पहले चाहिए. वहीं उन्होंने यह भी संकेत दिए हैं कि वो वैक्सीन के निर्माण के विस्तार की योजना के साथ लंदन आए हैं.

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अदार पूनावाला को सीआरपीएफ की ओर से वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाने की बात थी. वाई कैटेगरी की सुरक्षा में 11 जवान होते हैं, जिसमें एक या दो कमांडोज और पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं. उन्हें यह सुरक्षा देशभर में प्रदान की गई है.

इस बीच अदार पूनावाला ने कंपनी के पार्टनर्स और स्टेकहोल्डर्स से ब्रिटेन में मीटिंग की. उन्होंने ट्वीट कर लिखा,'' हमारे पार्टनर्स और स्टेकहोल्डर्स के साथ यूके में मीटिंग शानादार रही. पुणे में कोविडशील्ड का उत्पादन जोरों पर है. मैं कुछ दिन में वापस आने पर वैक्सीन उत्पादन की समीक्षा करूंगा.''

Had an excellent meeting with all our partners & stakeholders in the U.K. Meanwhile, pleased to state that COVISHIELD’s production is in full swing in Pune. I look forward to reviewing operations upon my return in a few days.