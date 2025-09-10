scorecardresearch
 

गला दबाया और प्रेमी से बोली- इसे खत्म कर दो... बेवफा बीवी की खौफनाक साजिश का खुलासा

शादी का रिश्ता भरोसे और वफादारी पर टिका होता है, लेकिन धोखे की आग में जलने लगे तो उसका अंजाम खूनी हो जाता है. कर्नाटक विजयपुरा जिले में ऐसा ही एक खौफनाक मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. यहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली.

कर्नाटक में एक महिला ने अपने प्रेमी संग रची पति के कत्ल की साजिश. (Photo: ITG)
कर्नाटक के विजयपुरा जिल के इंडी कस्बे में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रच डासी. आधी रात को गला दबाकर जान लेने की कोशिश की गई. लेकिन कूलर के शोर और मकान मालिक की सर्तकता की वजह से पति की जान बच गई. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी पत्नी गिरफ्तार हो चुकी है, लेकिन प्रेमी फरार है.

जानकारी के मुताबिक, 1 सितंबर की आधी रात अक्कमहादेवी नगर स्थित किराए के एक घर में बीरप्पा पुजारी नामक शख्स चैन की नींद सो रहा था. अचानक उसकी नींद टूटी तो उसने खुद को मौत की गिरफ्त में पाया. उसकी छाती पर एक शख्स बैठा था. गला दबा रहा था. उसकी सांसें रोक रहा था. दूसरा शख्स उसके पैरों पर बैठा उसके गुप्तांगों पर लगातार प्रहार कर रहा था. जान लेने की कोशिश कर रहा था.

बीरप्पा ने जैसे-तैसे आंखें खोलीं तो देखा कि घर की सारी लाइटें बुझी हुई थीं. अंधेरे में घुटती सांसों और दबते गले के बीच उसने पूरी ताकत से संघर्ष किया. तभी उसका पैर कूलर से टकराया और तेज आवाज गूंजी. इसी शोर ने उसे मौत से खींचकर वापस लाने का काम किया. लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ. बीरप्पा ने साफ सुना कि उसकी पत्नी सुनंदा पुजारी अपने प्रेमी को उकसा रही थी, "इसे खत्म कर दो. छोड़ो मत सिद्दू.''

सुनंदा की बात सुनकर बीरप्पा का खून ठंडा पड़ गया. इसी बीच मकान मालिक मल्लिकार्जुन सुतार और उनकी पत्नी राजेश्वरी शोर सुनकर घर के बाहर पहुंचे. दरवाजा पीटने लगे. बीरप्पा के बच्चे राकेश ने रोते-रोते दरवाजा खोला. तभी सुनंदा दौड़कर बाहर आई और मकान मालिक को अंदर आने से रोकने लगी. उसने उन्हें धक्का देकर भगा दिया. तभी बीरप्पा ने देखा कि उसका गला दबाने वाला शख्स सिद्दप्पा कटानाकेरी था. 

यह वही शख्स था, जिसकी उसके पत्नी से अवैध संबंध थे. इसे लेकर घर में अक्सर झगड़े होते थे. उसके साथ एक और शख्स था, जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था. हमलावर भागते हुए धमकी दे गए, "इस बार तो बच गए कमीने, अगली बार जान से मार देंगे." हमले में बुरी तरह घायल बीरप्पा की गर्दन और गुप्तांग जख्मी हो गए. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहां उसका इलाज किया जा रहा है. 

Vijayapura Husband Murder Attempt Case
जानलेवा हमले के बाद अस्पताल में भर्ती बीरप्पा.

बीरप्पा ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी सिद्दप्पा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. इसमें उसने अपनी पत्नी और प्रेमी पर उसे जान से मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया है. उसने बताया कि पहले भी सुनंदा को सिद्दप्पा से फोन पर बात करते पकड़ लिया था. समझाने-बुझाने और माफी-मांगने के बाद भी यह रिश्ता खत्म नहीं हुआ. लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसके पीठ पीछे उनका रिश्ता जारी है.

बीरप्पा ने बताया, "आधी रात को उन्होंने मुझ पर हमला किया. मेरा गला दबा दिया, नाक-मुंह बंद कर दिया. मैं सांस नहीं ले पा रहा था. तभी कूलर से टकराया और आवाज निकली. मेरी पत्नी पास ही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया. उल्टा कह रही थी कि वे लोग मुझे खत्म कर दें." दूसरी ओर सिद्दप्पा ने खुद को निर्दोष बताते हुए एक वीडियो जारी किया है. उसमें उसने कहा, "मैं और सुनंदा ढाई साल से रिलेशनशिप में हैं.''

पुलिस ने सुनंदा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्रेमी सिद्दप्पा फरार है. विजयपुरा के एसपी लक्ष्मण निंबर्गी की देखरेख में उसकी तलाश तेज कर दी गई है. यह वारदात एक बार फिर रिश्तों में दरार और बेवफाई की खौफनाक हकीकत को सामने लाती है. जहां भरोसा खत्म होता है, वहां खून का खेल शुरू हो जाता है. यह कोई अकेली वारदात नहीं है. पिछले कुछ समय में बेवफाई की वजह से कई रिश्ते खत्म हो गए.

Vijayapura Husband Murder Attempt Case
सुनंदा का पति बीरप्पा और उसका प्रेमी सिद्दप्पा कटानाकेरी (दाएं सफेद शर्ट)

मेरठ में मुस्कान नाम की महिला ने अपने मर्चेंट नेवी ऑफिसर पति सौरभ राजपूत को प्रेमी साहिल के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा. शव को नीले ड्रम में भरकर छुपा दिया. कानपुर में भी दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई थी. लक्ष्मी नाम की महिला ने अपने प्रेमी अमित के साथ मिलकर पति की हत्या कर शव को घर के पीछे बागीचे में नमक डालकर दफना दिया. यह राज करीब 10 महीनों तक दबा रहा. 

आखिरकार मृतक की मां की जिद ने इस साजिश को बेनकाब कर दिया. इंदौर में सोनम रघुवंशी ने शादी के कुछ ही दिनों बाद अपने पति राजा को मरवा दिया. इसमें उसका प्रेमी राज कुशवाहा और उसके दोस्त शामिल थे. इस मामले में हाल ही में मेघायल पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है. 790 पेज की चार्जशीट में सोनम के गुनाहों की जो कहानी लिखी गई है, उसे सुनकर कोई भी कांप उठेगा.

---- समाप्त ----
इनपुट- बेंगलुरु से सगाय राज
