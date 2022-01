Explainer: एक साथ दो वायरस से संक्रमित करने वाले Florona के बारे में जानें सबकुछ

What is florona and symptoms: कोरोना और ओमिक्रॉन की दहशत के बीच फ्लोरोना का पहला केस सामने आया है. फ्लोरोना में मरीज को फ्लू और कोरोना का डबल इंफेक्शन होता है. एक ही समय में दो वायरस से संक्रमित होने से गंभीर बीमारी और मौत का खतरा भी बढ़ सकता है.

फ्लोरोना से गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ सकता है. (फाइल फोटो-AP)