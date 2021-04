विश्व स्वास्थ्य दिवस: PM मोदी ने किया स्वास्थ्यकर्मियों को सलाम, बोले- कोरोना से लड़ाई में दें उनका साथ

दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रही है. इस बीच आज ही वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इस मौके पर स्वास्थ्य क्षेत्र के सभी लोगों को सलाम किया और कोरोना महामारी के बीच उनके योगदान को सराहा.



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘विश्व स्वास्थ्य दिवस उन लोगों को सलाम करने का दिन है, जो हमारी दुनिया को स्वस्थ रखते हैं. साथ ही इस दिन हमें हेल्थकेयर के क्षेत्र में हर रिसर्च और नई तकनीक का समर्थन करना चाहिए.’



पीएम मोदी ने लिखा कि हमें कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ने के लिए नियमों का पालन करना जारी रखना है, मास्क पहनना-लगातार हाथ धोना-अन्य गाइडलाइन्स को मानना. इसके साथ ही इम्युनिटी बूस्ट करने और फिट रहने के अन्य तरीकों को भी अपनाना है.



The Government of India is taking numerous measures including Ayushman Bharat and PM Janaushadhi Yojana to ensure people get access to top quality and affordable healthcare. India is also conducting the world’s largest vaccination drive to strengthen the fight against COVID-19.