Corona virus Omicron Live Updates: महाराष्ट्र में 24 घंटे में 370 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित, अभी 2100 जवानों का चल रहा इलाज

कर्नाटक के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता एम वीरप्पा मोइली कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. उन्होंने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी.

This evening I tested positive for COVID-19. While I am having symptoms (cough & fever), I’m grateful to be fully vaccinated, which is protecting me from more severe illness.

I am under home quarantine & request everyone who have recently come in my contact to get tested.