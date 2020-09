Stand UP India Loan Scheme: बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार दे रही 1 करोड़ का लोन, ऐसे करें अप्लाई

मोदी सरकार की स्टैंड अप इंडिया (Stand UP India) स्कीम के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सभी वर्ग की महिलाओं को कारोबार की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है. स्टैंड अप इंडिया स्कीम में विभिन्न वर्ग के लोगों को नया कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ तक का बिजनेस लोन दिया जाता है. स्टैंड अप इंडिया स्कीम में आर्थिक मदद से अपना बिजनेस शुरू करने की सुविधा मिलती है. बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 को स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीन की शुरुआत की थी.

स्‍टैंड-अप इंडिया स्‍कीम के फायदे

स्‍टैंड-अप इंडिया स्‍कीम के तहत काफी रियायती दर पर कर्ज उपल्बध कराया जाता है. कारोबार को शुरू करने के दौरान पहले 3 वर्ष तक इनकम टैक्स में छूट मिलती है. इसके बाद इस पर बेस रेट के साथ 3 फीसदी का ब्याज दर लगता है, जो कि टेन्‍योर प्रीमियम से अधिक नहीं हो सकता है. इस कर्ज को लौटाने के लिए 7 साल का समय मिलता है हालांकि, मोरेटोरियम का समय 18 महीने रहता है.

स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत कौन ले सकता है लोन?

> लोन के लिए आवेदन करने वाला अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति या महिला वर्ग का उद्यमी होना चाहिए.

> आवेदन करने वाले की उम्र कम से कम 18 साल होनी जरूरी है.

> सरकार की यह लोन स्‍कीम सिर्फ ग्रीन फील्‍ड प्रोजेक्‍ट के लिए है, यानी लोन लेने वाले लाभार्थी का पहला व्यापार होना चाहिए.

> लोन के लिए आवेदन करने वाला किसी भी बैंक या संस्थान द्वारा डिफॉल्‍टर घोषित नहीं होना चाहिए.

लोन के आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

> स्टैंड अप इंडिया स्कीम में पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, निवास प्रमाण पत्र इत्यादि में से कोई एक होना चाहिए.

> अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए. जबकि महिलाओं के लिए जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है.

> बिजनेस के पते के प्रमाण पत्र के तौर पर पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता विवरण और आयकर रिटर्न मतलब ITR की कॉपी होनी चाहिए.

> यदि व्यावसायिक परिसर किराए पर है तो उसके लिए रेंट एग्रीमेंट की जरूरत है.

ऐसे करें अप्लाई

> अगर आप पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं तो किसी भी बैंक में जाकर लोन ले सकते हैं. वहीं, स्टैंड-अप इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट standupmitra.in पर जाकर भी लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है.

> वेबसाइट ओपन होते ही आपको लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ You May Access Loan लिखा दिखाई देगा. जिसमें Apply Here विकल्प पर क्लिक करना होगा. नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में आप आसानी से देख सकते हैं कि अप्लाई करने के लिए कहां क्लिक करना होगा.

How To Apply Stand UP India Loan

>Apply Here पर क्लिक करते ही नई विंडो खुलेगी. यहां आपको मोबाइल नंबर, नाम और ईमेल आईडी भरनी होगी. इसके बाद Generate OTP पर क्लिक करना होगा.

> दिए गए मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा. इसके बाद निर्देशों के अनुसार लोन के आवेदन की सभी प्रक्रिया को पूरा करना होगा. स्टैंड अप इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकार आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.