Gold-Silver Price Fall: कल धनतेरस... आज शाम में सोना-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, जानिए कितनी हुई सस्ती

धनतेरस से ठीक पहले सोना-चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखी जा रही है. एमसीएक्‍स से लेकर IBJA पर सोना-चांदी के दाम कम हुए हैं, जिसका मतलब है कि कल रिटेल मार्केट में मेटल्‍स रेट्स कम होंगे और लोगों को कम दाम पर ज्‍वेलरी मिल सकती है.

सोना-चांदी के दाम में गिरावट. (Photo: AI Generated)
धनतेरस से ठीक पहले चांदी के दाम में अचानक बड़ी गिरावट आई है, जिसका मतलब है कि लोगों को कल (18 अक्‍टूबर, धनतेरस ) चांदी के सामना सस्‍ती दरों पर मिल सकते हैं. चांदी के रेट्स इंडियन बुलियन मार्केट से लेकर MCX तक पर कम हुए हैं. वहीं सोने के दाम में भी गिरावट आई है. 

सप्‍ताह के आखिरी दिन MCX पर ट्रेड होने वाली 5 दिसंबर वायदा की चांदी के दाम में कमी आई है. यहां चांदी के दाम में 2000 रुपये प्रति किलो से ज्‍यादा की गिरावट आई है. आज एमसीएक्‍स पर 1 किलो चांदी का भाव 1,65,760 रुपये प्रति किलो है. वहीं दिन के दौरान इसका भाव 1,70,400 के पार पहुंच गया था. इस हिसाब से देखा जाए तो चांदी आज करीब 5000 रुपये सस्‍ती हुई है. वहीं कल की तुलना में यह 2000 रुपये सस्‍ती हुई है.

बुलियन मार्केट में चांदी कितनी हुई सस्‍ती? 

इंडियन बुलियन मार्केट की वेबसाइट IBJA पर भी चांदी के दाम में गिरावट आई है. दोपहर 1 बजे यहां चांदी का भाव 171275 रुपये प्रति किलो था, जो शाम को घटकर 169230 रुपये प्रति किलो हो गया. इसका मतलब है कि बुलियन मार्केट में भी चांदी के भाव में 2000 रुपये से ज्‍यादा की गिरावट आई है. 

बुलियन मार्केट में सस्‍ता हुआ सोना
एमसीएक्‍स पर गोल्‍ड की कीमत में इजाफा हुआ है. यहां 10 ग्राम सोने का भाव 720 रुपये बढ़कर 130572 रुपये पर पहुंच गया है. लेकिन IBJA पर 24 कैरेट सोने का भाव कम हुआ है. बुलियन मार्केट में सोने का भाव 1000 रुपये से ज्‍यादा कम हुआ है.  

यहां 24 कैरेट सोना 1,29,584 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि दोपहर 1 बजे 24 कैरेट सोने का भाव 1,30,874 रुपये प्रति 10 ग्राम था. 22 कैरेट सोने का भाव शाम को 1,29,065 रुपये है, जबकि दोपहर को 1,30,350 रुपये प्रति 10 ग्राम था. 

20 कैरेट सोना 1,18,699 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि दोपहर ये कीमत 1,19,881 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. 18 कैरेट सोना शाम को 97188 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, लेकिन दोपहर को 98156 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था. ऐसे में देखा जाए तो हर कैरेट के सोने पर करीब 1200 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है. 

गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से गोल्‍ड और सिल्‍वर के रेट में तगड़ी उछाल जारी थी, जिस कारण रिटेल मार्केट में चांदी अपने ऑल टाइम हाई लेवल 2 लाख के भी पार चली गई थी. वहीं सोना 1.30 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था. लेकिन पिछले दो दिनों के दौरान इन धातुओं के दाम में कमी आई है.

