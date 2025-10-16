पिछले कुछ दिनों से सोना-चांदी के दाम में उछाल देखी जा रही थी, लेकिन आज चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट आई है. हालांकि गोल्‍ड की कीमतों में इजाफा हुआ है. चांदी के दाम में बड़ी गिरावट IBJA की वेबसाइट पर देखी जा रही है. आइए जानते हैं चांदी कितने रुपये सस्‍ती हो चुकी है.

16 अक्‍टूबर 2025 के शाम 5 बजे IBJA के मुताबिक, 1 किलो चांदी के दाम 1,68,083 रुपये हो गई है, जबकि सुबह चांदी का भाव 1,70,850 रुपये प्रति किलो थी. वहीं 15 अक्‍टूबर को 1 किलो चांदी का भाव 1,76,467 रुपये था. इसका मतलब है कि आज सुबह के मुकाबले चांदी का भाव करीब 2800 रुपये प्रति किलो कम हुआ है, जबकि कल के मुकाबले चांदी का भाव करीब 8400 रुपये कम हुआ है.

सोना आज भी हुआ महंगा

IBJA पर कुछ महीनों की तेजी के बाद यह बड़ी गिरावट है. बुलियन मार्केट में चांदी का भाव का ऑल टाइम हाई लेवल 1,76,467 रुपये है. हालांकि गोल्‍ड की कीमत में आज भी तेजी देखी जा रही है. यहां 24 कैरेट गोल्‍ड 1,27,471 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 22k सोना 1,26,961 प्रति 10 ग्राम है. इसी तरह 18 कैरेट गोल्‍ड का भाव 95603 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

एमसीएक्‍स पर आज भी चांदी का भाव चढ़ा

MCX पर चांदी के भाव में आज भी तेजी देखी जा रही है. सिल्‍वर शाम 6 बजे करीब 1700 रुपये चढ़कर 163900 रुपये प्रति किलो पर पहुंच चुकी है. गोल्‍ड की बात करें तो 5 दिसंबर वायदा के लिए 10 ग्राम सोने की कीमत 128184 रुपये है. सोने के भाव में आज 1000 रुपये की उछाल देखी जा रही है.

सिल्‍वर ईटीएफ के भाव में भी गिरावट

शेयर बाजार में भी सिल्‍वर ETF में गिरावट देखने को मिली. कई चांदी ईटीएफ 6 से 10 फीसदी तक टूटकर बंद हुए. सिल्‍वरबीस 6.73 प्रतिशत टूटा. इसी तरह, HDFC Silver ETF में 7 फीसदी से ज्‍यादा की गिरावट आई. Groww सिल्‍वर ईटीएफ में करीब 10 फीसदी की गिरावट आई.

सिल्‍वर के दाम में क्‍यों आई इतनी गिरावट?

स्‍पॉट मार्केट में सिल्‍वर के शॉर्टेज को लेकर खबर आने के बाद सिल्‍वर के दाम में गिरावट आई. हालांकि ये गिरावट तब तेज हो गई, जब मुंबई का जावेरी बाजार ने सिल्‍वर के नए ऑडर्स लेना बंद कर दिया. इंडस्‍ट्रीज में सिल्‍वर की डिमांड बढ़ने और ग्‍लोबली इन्‍वेस्‍टमेंट डिमांड के कारण सिल्‍वर को लेकर शॉर्टेज की खबर आई है. ऐसे में सिल्‍वर की डिलीवरी डिफॉल्‍ट होने का खतरा बढ़ गया है.

