Rule Change: 1 मई से देश में लागू होंगे ये 5 बड़े बदलाव, हर घर हर जेब पर दिखेगा असर

अप्रैल के महीने का आज आखिरी दिन है और कल से नया महीना शुरू हो जाएगा. हर महीने की तरह मई (May 2025) भी कई बड़े बदलावों के साथ शुरू होने जा रहा है, जिनका असर हर घर हर जेब पर देखने को मिल सकता है. 1 मई 2025 से लागू होने वाले बदलावों (Rule Change From 1st May) में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों (LPG Cylinder Price) से लेकर ATM से पैसे निकालने तक के नियम शामिल हैं. आइए ऐसे ही 5 बड़े बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं...

Advertisement

पहला बदलाव- LPG के दाम

हर महीने की तरह मई के पहले दिन ऑयल मार्केट कंपनियां एलपीजी गैस की कीमतों में संशोधन करने वाली हैं. 1 मई को LPG Cylinder के नए रेट जारी किए जाएंगे. बता दें कि इससे पहले बीते महीने जहां 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती देखने को मिली थी, तो वहीं शुरुआती हफ्ते में ही सरकार ने रसोई गैस की कीमतों पर आम जनता को झटका दिया था और 14 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर का दाम 50 रुपये बढ़ा दिया गया था. ऐसे में पहली तारीख को लोगों की नजर LPG Price पर है.

दूसरा बदलाव- ATF-CNG-PNG के दाम

LPG Gas Cylinder की कीमतों में संशोधन के साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को हवाई ईंधन यानी एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) के दाम में भी बदलाव करती हैं. एटीएफ की कीमतों में किसी भी घट-बढ़ का असर हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के खर्च पर पड़ता है. इसके साथ ही 1 मई को सीएनजी व पीएनजी की कीमतों (CNG-PNG Price) में भी बदलाव देखने को मिल सकता है.

Advertisement

तीसरा बदलाव- ATM से निकासी

अगर आप कैश निकालने के लिए एटीएम (ATM) मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर 1 मई 2025 से आपके लिए ये महंगा होने वाला है. रिजर्व बैंक (RBI) ने बीते दिनों भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के प्रस्ताव पर फीस बढ़ाने की अनुमति दी थी. ऐसे में पहली तारीख से अगर ग्राहक अपने होम बैंक के ATM के बजाय किसी दूसरे नेटवर्क के बैंक एटीएम से पैसे निकालते थे, तो उन्हें हर ट्रांजैक्शन पर 17 रुपये की जगह 19 रुपये चार्ज देना होगा. इसके अलावा किसी दूसरे बैंक के ATM से बैलेंस चेक करने पर 6 रुपये की जगह 7 रुपये शुल्क लगेगा.

कई बड़े बैंकों ने अपनी वेबसाइट पर फ्री-लिमिट के बाद ट्रांजैक्शंस पर लगने वाले चार्ज के बारे में जानकारी देना भी शुरू कर दिया है. HDFC बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, Free Transaction Limit से अधिक लेनदेन होने पर 1 मई 2025 से 21 रुपये + टैक्‍स की एटीएम लेनदेन शुल्क को अब बढ़ाकर 23 रुपये + टैक्‍स किया जाएगा. वहीं पीएनबी (PNB) और इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) एटीएम से कैश विड्रॉल पर 23 रुपये का शुल्क लगेगा.

चौथा बदलाव- रेलवे टिकट बुकिंग का नियम

1 मई 2025 से होने वाला चौथा बदलाव भारतीय रेलवे (Indian Railway) से जुड़ा हुआ है. दरअसल, रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों (Railway Ticket Booking Rule) में बदलाव किया जा रहा है और अब वेटिंग टिकट सिर्फ जनरल कोच में ही मान्य होगा. मतलब आप वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं. वहीं एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है.

Advertisement

पांचवां बदलाव- RRB योजना होगी लागू

मई महीने के पहले दिन एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है. दरअसल 1 मई 2025 से देश के 11 राज्यों में 'One State-One RRB' स्कीम लागू होने जा रही है. इसके तहत हर राज्य में सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक साथ जोड़कर एक बड़ा बैंक बनाया जाएगा. इससे बैंकिंग सेवाएं और भी बेहतर होंगी और ग्राहकों को पहले से और अधिक सुविधाएं मिल सकेंगी. ये चेंज UP, Andhra Pradesh, Gujarat, MP समेत अन्य राज्यों में लागू हो सकता है.