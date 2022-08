PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना के तहत किसे मिलता है घर? लाभ लेने के लिए रखें इन बातों का ध्यान

How to Apply For PM Awas Yojana: देश के हर नागरिक के पास अपना घर हो, इसके लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है. पीएम आवास योजना के तहत भारत सरकार देश के गरीब लोगों को घर बनाने के लिए एक निर्धारित राशि देती है. आइए जानते हैं कौन उठा सकता है पीएम आवास योजना का लाभ.

PM Awas Yojana

नई दिल्ली,

24 अगस्त 2022,

24 अगस्त 2022









PM Awas Yojana: देश के सभी लोगों के पास अपना घर हो, इसके लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है. इस योजना के तहत सरकार उन लोगों को घर बनाने के लिए राशि देती है जिनके पक्के घर नहीं हैं. देश में लाखों लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं. इस स्कीम के तहत मैदानी इलाकों में घर बनाने के लिए एक लाख 20 हजार रुपये और पहाड़ी इलाकों के लाभार्थियों को एक लाख 30 हजार रुपये की राशि सरकार की ओर से दी जाती है. किसे मिलता है आवास योजना के तहत घर?

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किन लोगों को घर मिल सकता है इस बारे में पीएम आवास परियोजना के अधिकारी राजेश त्रिपाठी ने डिटेल्स में जानकारी दी है. राजेश त्रिपाठी ने आजतक से खास बातचीत में बताया कि हर वित्त वर्ष में अलग-अलग लक्ष्य भारत सरकार और राज्य सरकार से आवंटित किए जाते हैं. वहीं, पात्रता पर बात करते हुए राजेश त्रिपाठी ने कहा कि इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मकान आवंटित किए जाते हैं. इसमें उन लोगों को घर दिया जाता है, जिनके पास पक्का मकान न हो. आवास योजना के तहत लिस्ट तैयार करते समय ये चेक किया जाता है कि लाभार्थी के पास कोई मोटर युक्त दुपहिया या तिपहिया वाहन तो नहीं है. दुपहिया या तिपहिया वाहन रखने वालों का नाम पीएम आवास योजना में शामिल नहीं किया जाएगा. वहीं, अगर किसी के पास 50 हजार या इससे अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड है तो उसे पीएम आवास नहीं मिलेगा. इसके अलावा परिवार में अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तब भी वो परिवार इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता. अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति 10 हजार रुपये प्रति महीना कमा रहा है तो उसे आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा. ठीक इसी प्रकार अगर किसी परिवार के पास फ्रिज है, लैंडलाइन कनेक्शन है या ढ़ाई एकड़ या उससे अधिक खेती की जमीन है तो वो आवास पाने का पात्र नहीं होगा. राजेश त्रिपाठी ने बताया कि आवास योजना की लिस्ट तैयार करते समय इन बातों का ध्यान रखते हुए सर्वे किया जाता है और उसके बाद लिस्ट तैयार की जाती है. प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कौन ले सकता है और लाभार्थियों को किन बातों का रखना होगा ख्याल? पूरी जानकारी दे रहे हैं पीएम आवास परियोजना के अधिकारी राजेश त्रिपाठी#ReporterDiary #UttarPradesh #PMAwasYojana | (@ashishaajtak) pic.twitter.com/IzaWtvaEqw — AajTak (@aajtak) August 23, 2022 कैसे करें योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन?

इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अगर आप आवेदन कर चुके हैं, लिस्ट में अपना नाम भी देख सकते हैं. पीएम आवास योजना पूरे देश में लागू है. सरकार इस स्कीम के तहत आवेदन करने वालों के नाम चुनकर नई लिस्ट में डाल देती है. अगर आपने पीएम आवास योजना (PM Awaas Yojana 2022) के लिए अप्लाई किया है, तो आप पीएम आवास योजना के पोर्टल पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं. ऐसे देखें ग्रामीण की नई लिस्ट

अगर आप पीएम पीएम आवास योजना ग्रामीण की नई लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं, तो आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं. इस लिंक पर क्लिक करते ही सीधे सर्च Menu में पहुंच जाएंगे. यहां आप पूछी गई सभी जानकारियां जैसे राज्य, जिला, ब्लॉक आदि भर दें. इसके बाद आप Search बटन पर क्लिक कर दें. इस तरह से आप पीएम आवास योजना ग्रामीण की लिस्ट देख सकते हैं. आपका नाम इस योजना की लिस्ट में होगा तभी आपको इस स्कीम का लाभ मिलेगा. ऐसे देखें पीएम आवास योजना शहरी की लिस्ट सबसे पहले PM Awaas Yojana की वेबसाइट पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर Menu सेक्शन में जाएं इसके बाद Search Beneficiary के अंतर्गत Search By Name को चुनें.

आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा.

इसमें आप अपना 12 अंको का आधार नंबर डालें और और Show के बटन पर क्लिक करें.

इसके बाद आपकी स्क्रीन पर लाभार्थियों की लिस्ट आ जाएगी.

