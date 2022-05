PIB Fact Check: सरकार नहीं दे रही 20 लाख का इनाम, फर्जी है ये योजना

लोगों को फोन पर एसएमएस भेजकर कई तरह के प्रलोभन देने का चलन आजकल बढ़ता जा रहा है, लेकिन कई बार इस तरह के संदेश फर्जी पाए जाते हैं और इनके झांसे में आने वाले लोग खुद को ठगा महसूस करते हैं. केंद्र सरकार की मीडिया एजेंसी PIB समय-समय पर इस तरह के संदेशों को तथ्यों की कसौटी पर कस कर (Fact Check) लोगों को जानकारी देती है.

इन दिनों एक एसएमस वायरल हो रहा है, जिसमें एक क्विज जीतकर 20 लाख रुपये इनाम जीतने का दावा किया जा रहा है. अगर आपके फोन पर भी ऐसा कोई एसएमएस आया है, तो आपको सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि सरकार ने इस मेसेज को फर्जी बताया है.

PM Awas Yojana से जुड़ा क्विज

सरकार की मीडिया एजेंसी पीआईबी ने फैक्ट चेक (PIB Fact Check) करके बताया कि कुछ एसएमएस में PM Awas Yojana से जुड़े Sabka Vikas Maha Quiz में 20 लाख रुपये तक जीतने का दावा किया जा रहा है. लेकिन ये एसएमएस फेक है और भारत सरकार का इस मेसेज से कोई लेना देना नहीं है.

A message impersonating the Govt. of India claims that you can win upto ₹20 lakh by participating in the 'Sabka Vikas Maha Quiz' on PM Awas Yojana.#PIBFactcheck



▶️ This Message is #FAKE!



▶️ The Government of India is not associated with this text message pic.twitter.com/oBXnAWUqsV