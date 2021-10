अपनी तो जैसे-तैसे...गाने पर खूब नाचे Paytm के मालिक, मिली है ये खुशी!

उद्योगपति हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. आए दिन वे मजेदार वीडियो शेयर करते रहते हैं जो देखते ही देखते वायरल हो जाती है. अब उन्होंने Paytm के फाउंडर विजय शेखर का झूमता हुआ एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें विजय शेखर जमकर डांस कर रहे हैं.

दरअसल, जिस वीडियो को हर्ष गोयनका ने शेयर किया है, उसमें विजय शेखर बॉलीवुड के गाने पर जमकर झूम रहे हैं. वीडियो के कैप्शन में हर्ष गोयनका ने लिखा है, 'भारत के सबसे बड़े आईपीओ में से एक को सेबी की मंजूरी मिलने के बाद पेटीएम कार्यालय में जश्न का नजारा'.

Scenes at Paytm office after SEBI approves one of India’s largest IPOs 😀😀@vijayshekhar pic.twitter.com/6yQHKVBm39