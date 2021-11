Paytm की लिस्टिंग से घंटे भर पहले कैसी फीलिंग, विजय शेखर शर्मा ने बताया

Paytm की आज शेयर बाजार में लिस्टिंग हैं. लिस्टिंग से पहले कंपनी के फाउंडर और CEO विजय शेखर शर्मा (Vijay Shekhar Sharma) ने बताया कि उनके मन में क्या चल रहा है. उन्होंने बताया कि पेटीएम की ऑपरेटर कंपनी One97 Communications की शेयर बाजार में दस्तक से पहले उनके चाहने वालों के ढेरों संदेश आ रहे हैं.

लिस्टिंग से पहले विजय शेखर शर्मा ने बताया मन की बात

Paytm Listing: विजय शेखर शर्मा (Vijay Shekhar Sharma) ने आज सुबह एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि लिस्टिंग से पहले उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम जैसा अहसास हो रहा है. ऐसा लगता है कि पेटीएम युवा भारत की आशाओं और आकांक्षाओं को शेयर बाजार तक ले जा रहा है. पिछले 11 वर्षों में भारत तेजी से बदला है, कोल इंडिया से फिनटेक (Paytm) तक का सफर गवाह है. इस मौके पर उन्होंने पेटीएम यूज करने वालों को धन्यवाद दिया.

Man, I can feel for our cricket team!

So many messages, wishes, & kind words. Feels like carrying the hopes and aspirations of young India to the Stock Market. 🙏🏼

From coal to a fintech, in 11 years — India has transformed.

To every Paytmer, you’ve changed India for good 🚀