Inflation Calculator: अभी का ₹1 करोड़... 50 साल के बाद सिर्फ इतनी वैल्यू, एक छोटी कार भी ले नहीं पाएंगे!

Value Of Rs 1 Crore In 50 Year's: आज के समय में भले ही 1 करोड़ रुपये को फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिहाज के बड़ी रकम माना जा रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू अगले 50 साल में कितनी रह जाएगी, ये चिंता वाली बात है.

Advertisement

X