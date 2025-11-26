PF Balance Check: पीएफ अकाउंट में कितना पैसा? एक मैसेज या एक कॉल से घर बैठे ऐसे करें पता

लोग अक्‍सर कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) पोर्टल पर पीएफ बैलेंस चेक करने में समस्याओं का सामना करते हुए दिखाई देते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप अपने पीएफ खाते की जानकारी फटाफट चेक कर सकते हैं. बिना पोर्टल की मदद लिए आप SMS या कॉल के जरिए पीएफ अकाउंट में बैलेंस की जानकारी ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि किन-किन वजहों से लोग पोर्टल के माध्‍यम से पीएफ बैलेंस की जांच नहीं कर पाते हैं.

और पढ़ें

क्‍यों पोर्टल पर बैलेंस चेक करने में आती है समस्‍याएं?

EPF पासबुक पोर्टल सदस्यों के लिए अपने PF बैलेंस और लेनदेन की निगरानी के लिए एक सुविधाजनक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है. हालांकि ईपीएफओ मेम्‍बर्स कभी -कभी कई अलग-अलग कारणों से बैलेंस चेक नहीं कर पाते हैं. इसमें सबसे बड़े कारण- सर्वर ओवरलोड, मेंटेनेस, लॉगिन गलतियां, केवाईसी अपडेट नहीं होना और टेक्निकल गड़बड़ियां हैं.

PF बैलेंस चेक करने के तरीके

1. SMS के जरिए बैलेंस की जांच

सबसे पहले यह चेक कर लेना चाहिए कि आपको UAN नबंर एक्टिव है और आपका पैन और बैंक अकाउंट से लिंक है. अगर आपका यूएएन एक्टिव है और आधार से PAN, बैंक अकाउंट भी लिंक हैं तो अब आप अपने रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर से 7738299899 पर (EPFOHO UAN ENG) फॉर्मेट में लिखकर sms भेजें. 'ENG' की जगह पर आप अपनी पसंदीदा भाषा के पहले तीन लेटर लिख्‍कर भेज सकते हैं जैसे हिंदी के लिए 'HIN', तमिल के लिए 'TAM'. इसके बाद आपकी भाषा में एसएमएस के माध्‍यम से पूरी जानकारी ईपीएफओ भेजेगा.

Advertisement

यह सर्विस अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और बंगाली सहित कई भाषाओं में उपलब्‍ध है.

2. मिस्‍ड कॉल सर्विस

सिर्फ एक मिस्‍ड कॉल से भी पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले चेक करें कि UAN नंबर एक्टिव है और केवाईसी डिटेल अपडेट है.

अब रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर से 011-22901406 पर मिस्ड कॉल दें.

दो रिंग के बाद कॉल ऑटोमैटिक ही डिस्कनेक्ट हो जाएगी और आपको एक SMS प्राप्त होगा जिसमें आपके पीएफ बैलेंस की डिटेल होगी.

बैलेंस चेक करने से पहले पूरा करें ये काम

अक्‍सर देखा जाता है कि लोग अपने पीएफ संबंधी कई काम अधूरे छोड़ देते हैं, जिस कारण उन्हें PF का पैसा चेक करने में तो समस्‍या आती ही है. साथ ही क्‍लेम और नॉमिनी ऐड करने में भी समस्‍या भी आती है. आपको जिन कामों को पहले पूरा करना चाहिए वह इस प्रकार हैं...

अपना UAN एक्टिव करें: EPFO पोर्टल के माध्यम से अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) रजिस्‍टर्ड और एक्टिव करें.

केवाईसी डिटेल अपडेट करें: EPFO सर्विस तक आसान पहुंच पाने के लिए अपने आधार, पैन और बैंक खाते को अपने UAN से लिंक करें.

अपना मोबाइल नंबर रजिस्‍टर्ड करें: सुनिश्चित करें कि प्रमाणिकता और संचार उद्देश्यों के लिए आपका वर्तमान मोबाइल नंबर आपके UAN से जुड़ा हुआ है.

Advertisement

गौरतलब है कि इन वैकल्पिक तरीकों का उपयोग करके, ईपीएफ सदस्य केवल ईपीएफ पासबुक पोर्टल पर निर्भर हुए बिना अपने पीएफ बैलेंस की जानकारी आसानी से पा सकते हैं. इसके लिए इंटरनेट की भी आवश्‍यकता नहीं है.

---- समाप्त ----