20 अक्‍टूबर यानी आज दिवाली का त्‍योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस मौके पर सोना-चांदी की खरीदारी करने वालों के लिए बड़ा मौका आया है, क्‍योंकि सोना और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है. चांदी 17 हजार रुपये सस्‍ती हो चुकी है, जबकि सोना के दाम में 5000 रुपये से ज्‍यादा की गिरावट आई है. यह रेट पर MCX चेंज हुए हैं, जिसका असर बुलियन मार्केट में भी दिखाई दे रहा है.

MCX पर 16 अक्‍टूबर को चांदी के दाम 1 लाख 70 हजार रुपये के पार पहुंच गए थे, लेकिन आज इसके दाम 1 लाख 53 हजार रुपये पर आ चुके हैं. जिसका मतलब है कि चांदी के दाम रिकॉर्ड हाई से 17 हजार रुपये कम हुए हैं. सिर्फ आज ही चांदी के दाम में करीब 4000 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई है.

एमसीएक्‍स पर सोना की बात करें तो 16 अक्‍टूबर को सोना 1 लाख 32 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया था, लेकिन आज यह 1 लाख 26 हजार के ऊपर कारोबार कर रहा है. जिसका मतलब है कि रिकॉर्ड हाई से सोना 5 हजार रुपये से ज्‍यादा कम हुआ है. हालांकि आज इसके दाम में थोड़ी तेजी देखी जा रही है.

आज 4000 रुपये सस्‍ता हुआ सोना

इंडियन बुलियन मार्केट (IBJA) पर अचानक गोल्‍ड के रेट्स में बड़ी गिरावट देखी गई है. 17 अक्‍टूबर को 24 कैरेट गोल्‍ड के दाम 130834 रुपये पर थे, लेकिन आज यह घटकर 1,26,730 रुपये पर आ गया है. यानी 24 कैरेट गोल्‍ड रेट में 4000 रुपये की गिरावट हुई है. बता दें कि 17 अक्‍टूबर के बाद IBJA पर गोल्‍ड के रेट अपडेट हुए हैं.

Advertisement

इसी तरह, 23 कैरेट सोना 4000 रुपये सस्‍ता होकर 1,26,223 रुपये हो चुका है. 22 कैरेट सोना आज 3000 रुपये से ज्‍यादा सस्‍ता होकर 1,16,085 रुपये में मिल रहा है. 18 कैरेट सोना 3000 रुपये कम होकर 95048 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है.

सर्राफा बाजार में 11 हजार रुपये सस्ती हुई चांदी

17 अक्‍टूबर को IBJA पर चांदी के दाम 1 लाख 71 हजार 275 रुपये प्रति किलो थे. लेकिन आज इसके दाम में 11 हजार रुपये से ज्‍यादा की गिरावट आई है और यह 1,60,100 रुपये प्रति किलो हो चुका है. इसका मतलब है कि चांदी खरीदारों के लिए यह शानदार मौका हो सकता है.

गौरतलब है कि IBJA.Com पर अपडेट किए गए रेट बिना जीएसटी और मेकिंग चार्ज के हैं. जब आप ज्‍वेलरी खरीदने जाएंगे तो उसपर मेकिंग चार्ज और टैक्‍स लगाया जाएगा.

---- समाप्त ----