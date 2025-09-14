Gold-Silver Rate: नहीं लग रहा ब्रेक... सोने-चांदी की कीमतों में उछाल जारी, अब इतने रुपये में मिल रहा 10 ग्राम गोल्ड

सोने की कीमतों (Gold Rates) में तेजी पर ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है. बीते सप्ताह की शुरुआत में जहां इसके भाव में मामूली गिरावट देखने को मिली थी, तो वहीं इसके बाद ये ताबड़तोड़ तेजी के साथ भागा और महज एक हफ्ते में ही नए लाइफ टाइम हाई लेवल पर जा पहुंचा. ऐसे में अगर आप सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले इसकी कीमतों में आए बदलाव पर नजर डाल लेना जरूरी है. न केवल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, बल्कि घरेलू मार्केट में भी ये महंगा हुआ है.

एमसीएक्स पर इतना बदला भाव

सबसे पहले बात करतें हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में हफ्तेभर में आए बदलाव के बारे में, तो बता दें कि बीते 5 सितंबर को 3 अक्टूबर की एक्सपायरी वाले 999 शुद्धता के सोने की कीमत 1,07,728 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, लेकिन इसके बाद ये ऐसा चमका कि बीते शुक्रवार 12 सितंबर को इसकी कीमत 1,09,356 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई. इस हिसाब से सोने का वायदा भाव 1628 रुपये प्रति 10 ग्राम उछला है.

घरेलू मार्केट में 22-24 कैरेट सोना

अब बताते हैं घरेलू मार्केट में अलग-अलग क्वालिटी के सोने के लेटेस्ट रेट्स के बारे में, तो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर अपडेट हुए भाव के मुताबिक, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 5 सितंबर की शाम को 1,06,338 रुपये थी, तो 12 सितंबर की शाम को 1,09,707 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई. मतलब ये 3,369 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया. अन्य क्वालिटी के गोल्ड रेट में भी बदलाव आया है और इनकी कीमतें...

क्वालिटी गोल्ड रेट (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट गोल्ड 1,09,707 रुपये/10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड 1,07,070 रुपये/10 ग्राम 20 कैरेट गोल्ड 97,640 रुपये/10 ग्राम 18 कैरेट गोल्ड 88,860 रुपये/10 ग्राम 14 कैरेट गोल्ड 70,760 रुपये/10 ग्राम

आईबीजेए की वेबसाइट पर अपलोड होने वाली सोने की ये कीमतें देशभर में समान रहती हैं, लेकिन जब ग्राहक ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हैं, तो उन्हें 3 फीसदी जीएसटी के अलावा मेकिंग चार्ज भी देना होता है, जिसके चलते ये कीमतें और भी बढ़ जाती हैं.

चांदी के भाव में भी उछाल जारी

सोने की चमक जहां लगातार बढ़ रही है, तो वहीं चांदी भी पीछे नहीं है और ये लगातार नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है. बीते एक हफ्ते में सिल्वर प्राइस भी आसमान पर पहुंचा है. 5 सितंबर को जहां एक किलो चांदी का भाव 1,23,170 रुपये था, तो वहीं शुक्रवार तक आते-आते ये भी उछलकर शाम के समय 1,28,008 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गया. इस हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो एक किलो चांदी की कीमत में 4,838 रुपये का उछाल दर्ज किया गया है.

