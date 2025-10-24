सोना-चांदी के भाव में आज शाम को अचानक गिरावट आई है. चांदी और सोने का भाव शुक्रवार सुबह की तुलना में शाम को और कम हो चुके हैं. ग्‍लोबल से लेकर एशियाई मार्केट में भी सोना-चांदी गिरकर कारोबार कर रहे हैं.

इंडियन बुलियन एंड ज्‍वेलरी एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 24 अक्‍टूबर की शाम 5 बजे 24 कैरेट सोने का भाव कल शाम की तुलना में करीब 2000 रुपये कम होकर 1,21,518 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चुका है. 23 कैरेट सोने का भाव 1800 रुपये कम होकर 1,22,860 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.

इसी तरह, 22 कैरेट सोना करीब 1700 रुपये कम होकर 1,11,310 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 18 कैरेट सोना का भाव आज शाम को 91139 रुपये प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट सोने का भाव 71088 रुपये है. सुबह की तुलना में यह गिरावट करीब 1000 रुपये की है.

चांदी 4000 रुपये हुई सस्‍ती

सिल्‍वर की बात करें तो चांदी का भाव आज 4400 रुपये प्रति किलो सस्‍ती हुई है. कल शाम को बुलियन मार्केट में चांदी के रेट 1,51,450 रुपये प्रति किलो थे. लेकिन आज इसके दाम घटकर 1,47,033 रुपये कम हो गया है.

MCX पर भी सोने-चांदी के भाव में गिरावट

MCX पर भी दोनों कीमती धातुओं के दाम में गिरावट देखने को मिली है. 5 दिसंबर वायदा के लिए चांदी आज 2834 रुपये कम होकर 145678 रुपये प्रति किलो पर आ गया है. वहीं सोने का भाव 2171 रुपये कम होकर 121933 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है.

रिकॉर्ड हाई से कितना सस्‍ता हुआ सोना-चांदी?

एमसीएक्‍स के मुताबिक, रिकॉर्ड हाई से सोना 10 हजार रुपये से ज्‍यादा कम हो चुका है, तो वहीं चांदी की कीमत 25000 रुपये कम हो चुकी है. यह गिरावट 17 अक्‍टूबर को रिकॉर्ड हाई लेवल टच करने के बाद आई है.

इतना क्‍यों गिर रहा भाव?

कई महीनों के रिकॉर्ड लाभ के बाद मुनाफावसूली की लहर के कारण सोना-चांदी का भाव गिर रहे हैं.

अमेरिका-चीन व्यापार तनाव कम होने से सुरक्षित निवेश की मांग में कमी आई है.

मजबूत डॉलर और स्थिर अमेरिकी प्रतिफल ने भी सोने के भाव को कम किया है.

धनतेरस और दिवाली के बाद घरेलू स्तर पर त्‍योहारी सीजन की मांग कम हुई है.

