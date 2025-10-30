US-China में हुई डील.. तो अचानक ₹2000 सस्ता हुआ सोना, चांदी का भाव भी 1600 रुपये टूटा

एक ओर साउथ कोरिया के बुसान शहर में हुई डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात में टैरिफ समेत कई मुद्दों पर बात बनी. तो इसका सीधा असर सोना और चांदी की कीमतों दिखा. दोनों कीमती धातुओं के दाम में फिर बड़ी गिरावट (Gold-Silver Price Crash) आई है. सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर ट्रेड ओपन होने के साथ ही Gold Rate करीब 2000 रुपये कम हो गया, तो वहीं दूसरी ओर Silver Rate में 1600 रुपये से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली. बता दें बीते कुछ दिनों में तगड़ी गिरावट के बाद बुधवार को दोनों कीमती धातुओं के भाव में सुधार देखने को मिला था, लेकिन आज फिर ये फिसल गए.

MCX पर सोना अब इतना सस्ता

एमसीएक्स गोल्ड रेट अपडेट पर नजर डालें, तो गुरुवार को 5 दिसंबर की एक्सपायरी वाले सोने की कीमत ओपनिंग के साथ ही गिरकर 1,18,665 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई, जो बीते कारोबारी दिन के बंद के मुकाबले करीब 2000 रुपये कम है. इससे पहले बुधवार को इसकी कीमत में तेजी देखने को मिली थी और ये 1,20,666 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.

सोना ही नहीं, बल्कि चांदी का भाव भी एमसीएक्स पर गुरुवार को भरभराकर टूटा है. बीते कारोबारी दिन ये 1.46 लाख रुपये के पार कारोबार कर रही थी. लेकिन आज जब वायदा कारोबार स्टार्ट हुआ, तो Gold की तरह ये कीमती धातु भी अचानक 1600 रुपये से ज्यादा टूट गई. चांदी की कीमत गिरकर 1,44,402 रुपये प्रति किलो पर आ गई.

अपने हाई से इतने सस्ते सोना-चांदी

सोने और चांदी की कीमतों ने इस साल लगातार रिकॉर्ड तोड़े हैं और नए शिखर पर पहुंचे हैं. लेकिन बीते कुछ दिनों में इनकी कीमतें तेजी से फिसली हैं. चांदी की बात करें, तो ये अपने हाई लेवल 1,70,415 के मुकाबले अब तक 26,013 रुपये प्रति किलो तक सस्ती हो चुकी है. वहीं सोना अपने हाई लेवल 1,32,294 रुपये प्रति 10 ग्राम की तुलना में अब 13,629 रुपये तक सस्ता मिल रहा है.

घरेलू मार्केट में क्या है हाल?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की तरह से ही घरेलू मार्केट में भी Gold-Silver Price में गिरावट देखने को मिली है. इस महीने के बीते 15 दिनों में इनकी कीमतों में आए बदलाव पर नजर डालें, तो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक, बीते 15 अक्टूबर को 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 1,26,714 रुपये का था, तो बीते कारोबारी दिन बुधवार को सुधार के बाद भी 1,20,628 रुपये पर बंद हुआ. यानी ये इस अवधि में 6,086 रुपये सस्ता हुआ है.

चांदी की कीमत उस समय 1,74,000 रुपये प्रति किलो थी, जो 1,46,633 रुपये पर आ गई और इसमें 27,367 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई.

ट्रंप-जिनपिंग में हुई क्या डील?

डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक बंद कमरे में बैठक हुई और कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई. इसमें चीन पर लगाए गए US Tariff को कम करने पर सहमति बनी. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि China Tariff को 10 फीसदी घटाकर 57% से 47% किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रेयर अर्थ मिनरल्स का मुद्दा भी सुलझा लिया गया है, जबकि चीन अमेरिकी Soyabean की तुरंत खरीद शुरू करने पर भी राजी है.

