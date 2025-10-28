scorecardresearch
 

Gold-Silver Price Crash: सोना ₹3200... चांदी 3800 रुपये सस्ती, MCX पर कारोबार शुरू होते ही तगड़ी गिरावट

Gold-Silver Price Crash: मंगलवार को सोना और चांदी की कीमतें एक बार फिर भरभराकर टूटीं. एमसीएक्स पर 10 ग्राम सोने का वायदा भाव गिरकर 1.17 लाख रुपये पर आ गया, जबकि चांदी की कीमत में 3800 रुपये की बड़ी गिरावट आई.

मंगलवार को एमसीएक्स से घरेलू मार्केट तक सोना-चांदी में बड़ी गिरावट (File Photo: ITG)
मंगलवार को एमसीएक्स से घरेलू मार्केट तक सोना-चांदी में बड़ी गिरावट (File Photo: ITG)

सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला (Gold-Silver Price Crash) जारी है. सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर टेक्निकल इश्यू के चलते देर से कारोबार की शुरुआत हुई, लेकिन जब ट्रेडिंग खुली तो दोनों कीमती धातुएं भरभराकर टूट गईं. अचानक सोने की कीमत में 3200 रुपये से ज्यादा, जबकि चांदी का भाव 3800 रुपये से ज्यादा टूट गया. न सिर्फ एमसीएक्स पर, बल्कि घरेलू मार्केट में भी गोल्ड-सिल्वर प्राइस में गिरावट आई है. 

MCX पर सोना-चांदी क्रैश 
सबसे पहले बताते हैं एमसीएक्स पर सोना-चांदी की कीमतों में आई गिरावट के बारे में, तो 5 दिसंबर की एक्सपायरी वाले Gold का भाव 3232 रुपये टूटकर 1,17,789 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. बीते कारोबारी दिन सोने का वायदा भाव (Gold Rate) 1,20,957 रुपये पर बंद हुआ था.चांदी की कीमत के पर नजर डालें, तो ये खुलते ही 3825 रुपये प्रति किलोग्राम तक टूट गई. इस तगड़ी गिरावट के बाद Silver Price 1,39,306 रुपये पर आ गया. 

घरेलू मार्केट में क्या है भाव? 
जहां एक ओर एमसीएक्स पर गोल्ड-सिल्वर प्राइस क्रैश हो गए, तो वहीं दूसरी ओर घरेलू मार्केट में भी सोना-चांदी भरभराकर टूटे हैं. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com पर अपडेट किए गए रेट्स के मुताबिक, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम गिरकर 1,19,164 रुपये रह गया, जो बीते कारोबारी दिन 1,21,077 रुपये पर बंद हुआ था. अलग-अलग क्वालिटी के गोल्ड रेट को देखें तो...

क्वालिटी            गोल्ड रेट (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट गोल्ड        1,19,164 रुपये/10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड        1,16,300 रुपये/10 ग्राम
20 कैरेट गोल्ड        1,06,060 रुपये/10 ग्राम
18 कैरेट गोल्ड        96,520 रुपये/10 ग्राम
14 कैरेट गोल्ड        76,860 रुपये/10 ग्राम
 
चांदी की कीमत भी घरेलू बाजार में टूटी है. बीते कारोबारी दिन सोमवार को सिल्वर 1,45,031 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी, लेकिन मंगलवार को ये 1,43,400 रुपये पर ओपन हुई. गौरतलब है कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर अपलोड किए गए रेट देशभर में समान रहते हैं, लेकिन जब आप दुकान पर ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हैं, तो उस पर 3 फीसदी जीएसटी के साथ ही मेकिंग चार्ज भी देना होता है, जिसके बाद इनकी कीमत बढ़ जाती है. 

हाई पर पहुंचकर फिसल रही कीमतें
सोने की कीमतों में बीते कुछ दिनों से लगातार गिरावट जारी है.इसके पीछे बड़ा कारण डिमांड में कमी और अमेरिका-चीन की टैरिफ टेंशन (US-China Tariff Tension) में नरमी के संकेत बताए जा रहे हैं. ज्वेलरी खरीदते समय सोने की जांच कर लेना जरूरी है और इसका प्रोसेस बेहद आसान है. आप ज्वेलरी पर दर्ज हॉलमार्क के जरिए इसकी शुद्धता की पहचान कर सकते हैं. जैसे 24 कैरेट पर 999 अंकित होता है. 

