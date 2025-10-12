Gold Rate Weekly Update: सस्ता हुआ सोना या बढ़ गया दाम, हफ्तेभर में इतना बदला 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट

सोने की कीमतों (Gold Rate) ने साल 2025 में ऐसा धमाल मचाया है कि इसमें निवेश करने वालों की बल्ले-बल्ले हो गई. इसके भाव में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है और बीते एक हफ्ते में इसमें बड़ा उतार-चढ़ाव आया है. जहां सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव बढ़कर 1,21,492 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. इससे पहले अपना लाइफ टाइम हाई छूने के बाद गोल्ड रेट में गिरावट भी देखने को मिली थी. आइए जानते हैं अब कितना है 24, 22 और 20 कैरेट सोने का दाम...

हाई से फिसला, फिर चढ़ा सोने का भाव

पिछले सप्ताह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने के भाव में बड़ा बदलाव देखने को मिला. जहां शुरुआत में 5 दिसंबर की एक्सपायरी वाला 24 कैरेट सोना ताबड़तोड़ तेजी लेकर 1,23,677 रुपये प्रति 10 ग्राम के हाई लेवल पर पहुंचा, तो वहीं अचानक इस स्तर से तेजी के साथ फिसला भी, लेकिन गिरावट के बाद इसमें फिर से तेज उछाल आया और शुक्रवार को गोल्ड 999 रुपये की बढ़त लेकर 1,21,492 रुपये पर क्लोज हुआ.

हफ्तेभर में इसके दाम में आए चेंज पर नजर डालें, तो 3 अक्टूबर (शुक्रवार को) इस गोल्ड का रेट 1,18,113 रुपये प्रति 10 ग्राम था. इस हिसाब से देखें तो अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से फिसलने के बावजूद सोना 3,379 रुपये महंगा है.

घरेलू मार्केट में गोल्ड रेट कितना चेंज?

एमसीएक्स के बाद बात करें, घरेलू मार्केट में सोने की कीमतों के बारे में, तो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स की वेबसाइट IBJA.Com पर अपडेटेड रेट लिस्ट के मुताबिक, 24 कैरेट सोना अपने गुरुवार के बंद 1,22,629 रुपये प्रति 10 ग्राम की तुलना में तेज गिरावट लेकर शुक्रवार 10 अक्टूबर को 1,20,845 रुपये पर ओपन हुआ था और दिनभर के कारोबार के बाद शाम में तेज बढ़त बनाकर 1,21,525 रुपये प्रति 10 ग्राम पर क्लोज हुआ था. इससे पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन 3 अक्टूबर को इसका बंद भाव 1,16,954 रुपये प्रति 10 ग्राम था.

Advertisement

अगर हफ्तेभर में गोल्ड रेट में आए बदलाव पर गौर करें, तो कैलकुलेशन के हिसाब से घरेलू मार्केट में सोना हफ्तेभर में तेज गिरावट के बावजूद भी 4,571 रुपये प्रति 10 ग्राम मंहगा हुआ है. न सिर्फ 24 कैरेट, बल्कि अन्य क्वालिटी के गोल्ड के रेट में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है. अलग-अलग क्वालिटी के सोने का लेटेस्ट रेट देखें, तो...

क्वालिटी गोल्ड रेट (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट गोल्ड 1,21,525 रुपये/10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड 1,18,610 रुपये/10 ग्राम 20 कैरेट गोल्ड 1,08,160 रुपये/10 ग्राम 18 कैरेट गोल्ड 98,440 रुपये/10 ग्राम 14 कैरेट गोल्ड 78,380 रुपये/10 ग्राम

GST+ मेकिंग चार्ज का असर

बता दें कि घरेलू मार्केट में सोने की कीमतों को लेकर इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएसन की वेबसाइट पर अपडेट किए जाने वाले रेट देशभर में समान रहते हैं. हालांकि, जब ग्राहक ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हैं, तो उस पर 3 फीसदी जीएसटी के साथ ही मेकिंग चार्ज भी देना होता है, जिससे इसका भाव बढ़ जाता है. यहां ध्यान रहे कि विभिन्न राज्यों और शहरों में मेकिंग चार्ज अलग-अलग होता है.

ज्वेलरी खरीदते समय ऐसे जांचे क्वालिटी

जिस हिसाब से सोने का भाव बढ़ रहा है, ऐसे में ज्वेलरी खरीदते समय इसकी शुद्धता की जांच करना भी बेहद जरूरी हो जाता है. इसका तरीका बेहद ही आसान है. दरअसल, जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं, तो उस पर कैरेट के हिसाब से हॉल मार्क अंकित होता है, जिससे इसकी पहचान की जाती है. उदाहरण के तौर पर 24 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी पर 999 लिखा होता है, जबकि 23 कैरेट पर 958, 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 लिखा होता है.

---- समाप्त ----