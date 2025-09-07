Gold Rate: कहां जाकर थमेगा Gold? हफ्तेभर में मचाया गदर, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का अब इतना रेट

अगर आप सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो फिर थोड़ा रुकिए और इसकी लेटेस्ट कीमतों पर नजर जरूर डाल लीजिए. दरअसल, बीते एक सप्ताह में गोल्ड रेट्स में बड़ा बदलाव आया है और हर कैरेटरी का सोना नए लाइफ टाइम हाई लेवल पर पहुंच चुका है. एमसीएक्स पर ही 999 शुद्धता वाले गोल्ड के रेट में 3900 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. न केवल वायदा कारोबार, बल्कि घरेलू मार्केट में भी सोने की कीमतें तेज रफ्तार से चढ़ी हैं. आइए जानते हैं अब कितना हो गया है, 24 कैरेट, 22 कैरेट और 20 कैरेट सोने का भाव?

हफ्तेभर में इतना बदला 24 कैरेट का भाव

साल 2025 में सोने की कीमतों में लगातार पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं और नए शिखर पर पहुंचा है. इसकी ये रफ्तार लगातार जारी है और बीते सप्ताह भी इसने नया लाइफ टाइम हाई लेवल छुआ. जी हां, हफ्तेभर में गोल्ड रेट में आए बदलाव पर गौर करें, तो 3 अक्टूबर के एक्सपायरी वाले 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का रेट उछलकर 1,07,740 रुपये पर पहुंच गया. ये कारोबार के दौरान 1,07,807 रुपये के लेवल तक पहुंचा था, जो इसका नया रिकॉर्ड है. वीकली अपडेट को देखें, तो बीते 29 अगस्त को इसका भाव 1,03,824 रुपये प्रति 10 ग्राम था और शुक्रवार के 1,07,740 रुपये के हिसाब से ये 3,916 रुपये महंगा हुआ है.

2025 में अब तक इतना महंगा सोना

जैसा कि बताया कि इस साल सोने की कीमतों ने रॉकेट की रफ्तार से छलांग लगाई है और तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 10 ग्राम सोने का भाव बीते 1 जनवरी 2025 को 79,677 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, जो अब 1,07,740 रुपये पर पहुंच गया है. इस हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो इसकी कीमत में सीधे 28,063 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हो चुकी है. वहीं महीने भर में इसकी चाल पर नजर डालें, तो 7 अगस्त को ये 1,01,468 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर एमसीएक्स पर ट्रेड कर रहा था और अब तक इसमें 6,272 रुपये की तेजी आ चुकी है.

घरेलू मार्केट में सोने का गदर

एमसीएक्स की तरह ही घरेलू मार्केट में भी सोने की कीमतों ने गदर मचा रखा है. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक, 29 अगस्त की शाम को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,02,388 रुपये पर क्लोज हुआ था, लेकिन बीते शुक्रवार को ये 1,06,338 रुपये पर पहुंचकर बंद हुआ. मतलब महज पांच दिनों में 10 ग्राम का रेट 3,950 रुपये बढ़ गया है. अन्य कैटेगरी के गोल्ड पर भी नजर डाल लेते हैं, तो...

क्वालिटी सोने का लेटेस्ट रेट (IBJA वेबसाइट के मुताबिक)

24 कैरेट गोल्ड 1,06,338 रुपये/10ग्राम

22 कैरेट गोल्ड 1,03,790 रुपये/10ग्राम

20 कैरेट गोल्ड 94,640 रुपये/10ग्राम

18 कैरेट गोल्ड 86,130 रुपये/10ग्राम

14 कैरेट गोल्ड 68,590 रुपये/10ग्राम

गौरतलब है कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स की वेबसाइट पर अपलोड होने वाले ये गोल्ड रेट्स देशभर में समान होते हैं, लेकिन जब आप अपने शहर में ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हैं, तो फिर इस पर 3 फीसदी की दर से जीएसटी लागू होता है और साथ ही ज्वेलर्स अपना मेकिंग चार्ज भी वसूलते हैं, जिसके चलते इन कीमतों में इजाफा देखने को मिलता है.

सोने की शुद्धता जांचना आसान

गोल्ड ज्वेलरी की कीमत उत्पाद शुल्क, राज्यों के कर और मेकिंग चार्ज के कारण बदलती रहती है. आमतौर पर आभूषण बनाने के लिए ज्यादातर 22 कैरेट का ही इस्तेमाल होता है, जबकि कुछ 18 कैरेट सोने का भी इस्तेमाल करते हैं. आभूषण पर कैरेट के हिसाब से हॉल मार्क होता है. 24 कैरेट सोने के आभूषण पर 999 लिखा होता है, जबकि 23 कैरेट पर 958, 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 लिखा होता है.

