Gold-Silver Rate Fall: अचानक सोना-चांदी में भारी गिरावट...सामने आए ये तीन बड़े कारण

सोना और चांदी की कीमतों में मंगलवार को बड़ी गिरावट (Gold-Silver Price Fall) आई. वायदा कारोबार ही नहीं, बल्कि घरेलू मार्केट में भी कीमती धातुओं के दाम गिरे हैं. एक ओर जहां मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 24 कैरेट गोल्ड का रेट (MCX Gold Rate) करीब 1000 रुपये तक कम हो गया. तो वहीं चांदी की कीमत में 1500 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई. आइए जानते हैं टूटने के बाद इनके लेटेस्ट रेट के बारे में...

Gold का रेट इतना फिसला

मंगलवार को एमसीएक्स पर 5 दिसंबर की एक्सपायरी वाले 24 कैरेट गोल्ड का रेट 976 रुपये की गिरावट के साथ 1,21,951 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. बीते कारोबारी दिन सोमवार को ये 1,22,927 रुपये पर क्लोज हुआ था. वहीं अगर सोने के लाइफ टाइम हाई लेवल से तुलना करें, तो 1,32,294 रुपये से Gold अब 10,343 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता मिल रहा है.

चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट

चांदी की कीमत में आई गिरावट (Silver Price Fall) के बारे में बात करें, बीते कारोबारी दिन सोमवार को चांदी का भाव एमसीएक्स पर 1,55,312 रुपये पर बंद हुआ था और आज इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है. MCX Silver Price 1430 रुपये फिसलकर 1,53,882 रुपये पर आ गया. इसके हाई से ताजा रेट्स की तुलना करें, तो 1,70,415 रुपये प्रति किलो से चांदी अब 16,533 रुपये तक सस्ती मिल रही है.

घरेलू मार्केट में कितना सोना-चांदी का भाव?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के बाद अगर घरेलू मार्केट में सोना और चांदी की कीमतों पर गौर करें, तो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक, सोमवार को 24 कैरेट सोना 1,22,924 रुपये पर बंद हुआ था और मंगलवार को ये 1,21,366 रुपये पर ओपन हुआ था. मतलब ओपनिंग के साथ ही Gold Rate 1558 रुपये फिसल गया था.

वहीं घरेलू मार्केट में चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली. ये कीमती धातु अपने पिछले बंद 1,54,933 रुपये प्रति किलो की तुलना में 1,51,850 रुपये पर खुली थी यानी 3083 रुपये प्रति किलो की गिरावट के साथ.

Gold-Silver में गिरावट के बड़े कारण

बात सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट के कारणों की करें, तो इसकी पहली वजह US Dollar का मजबूत होना है. जब डॉलर मजबूत होता है, तो सोना व चांदी जैसे बहु-मुद्रा निवेश वस्तुओं की कीमत अन्य मुद्राओं में महंगी हो जाती है. इससे विदेशी निवेशकों की डिमांड कम हो जाती है और कीमतें गिर जाती हैं.

अन्य कारण देखें, तो दूसरा अमेरिका टैरिफ को लेकर लगातार कई देशों से ट्रेड डील कर रहा है, ऐसे में ट्रेड टेंशन कम होने के कारण अब लोग सुरक्षित निवेश की ओर रुख कम कर रहे हैं. वहीं तीसरा यै है कि Federal Reserve (फेड) द्वारा ब्याज दर कटौती की उम्मीदों में कमी का असर भी Gold-Silver Rates पर दिखा है. सोना और चांदी ब्याज न देने वाले होते हैं, ऐसे में जब ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम होती हैं या ब्याज बढ़ने का डर होता है, तो इनकी मांग घट जाती है. हाल के दौर में फेड रिजर्व ने संकेत दिया है कि जल्द दरें नहीं घटेंगी, जिससे इन धातुओं पर दबाव बना है.

---- समाप्त ----