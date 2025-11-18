scorecardresearch
 

Gold-Silver Rate Fall: अचानक सोना-चांदी में भारी गिरावट...सामने आए ये तीन बड़े कारण

Gold-Silver Rate Fall: सोना और चांदी की कीमतों में मंगलवार को तगड़ी गिरावट देखने को मिली है. MCX पर जहां गोल्ड-सिल्वर रेट फिसला है, तो वहीं घरेलू बाजार में इन कीमती धातुओं का भाव तेजी से गिरा है.

Advertisement
X
मंगलवार को सोना-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट (Photo: ITG)
मंगलवार को सोना-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट (Photo: ITG)

सोना और चांदी की कीमतों में मंगलवार को बड़ी गिरावट (Gold-Silver Price Fall) आई. वायदा कारोबार ही नहीं, बल्कि घरेलू मार्केट में भी कीमती धातुओं के दाम गिरे हैं. एक ओर जहां मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 24 कैरेट गोल्ड का रेट (MCX Gold Rate) करीब 1000 रुपये तक कम हो गया. तो वहीं चांदी की कीमत में 1500 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई. आइए जानते हैं टूटने के बाद इनके लेटेस्ट रेट के बारे में...

Gold का रेट इतना फिसला
मंगलवार को एमसीएक्स पर 5 दिसंबर की एक्सपायरी वाले 24 कैरेट गोल्ड का रेट 976 रुपये की गिरावट के साथ 1,21,951 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. बीते कारोबारी दिन सोमवार को ये 1,22,927 रुपये पर क्लोज हुआ था. वहीं अगर सोने के लाइफ टाइम हाई लेवल से तुलना करें, तो 1,32,294 रुपये से Gold अब 10,343 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता मिल रहा है. 

चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट
चांदी की कीमत में आई गिरावट (Silver Price Fall) के बारे में बात करें, बीते कारोबारी दिन सोमवार को चांदी का भाव एमसीएक्स पर 1,55,312 रुपये पर बंद हुआ था और आज इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है. MCX Silver Price 1430 रुपये फिसलकर 1,53,882 रुपये पर आ गया. इसके हाई से ताजा रेट्स की तुलना करें, तो 1,70,415 रुपये प्रति किलो से चांदी अब 16,533 रुपये तक सस्ती मिल रही है. 

सम्बंधित ख़बरें

Gold-Silver Rate
चांदी के दाम धड़ाम, सोना भी हुआ सस्ता, जानें कितने रुपये की आई गिरावट 
Gold Silver Price Crash
चांदी की कीमत 5 हजार से ज्यादा गिरी, सोना भी हुआ सस्ता... यहां देखें लेटेस्ट रेट 
Robert Kiyosaki On Bitcoin Crash
भयंकर क्रैश... फूटने लगे बुलबुले, रॉबर्ट कियोसाकी बोले- 'सोना-चांदी, बिटकॉइन ही बढ़ेंगे!'  
Gold Price Crash: अभी भी ₹8000 सस्ता सोना, जानें... 
Gold Rate Fall: Physical gold offers secure, tangible value with universal liquidity and no counterparty risk, while ETFs and gold funds provide regulated, cost-efficient exposure with better liquidity.
अभी भी सोना ₹8000 सस्ता, बीते हफ्ते एक दिन में ही हुआ क्रैश... Gold New Rates 
Advertisement

घरेलू मार्केट में कितना सोना-चांदी का भाव? 
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के बाद अगर घरेलू मार्केट में सोना और चांदी की कीमतों पर गौर करें, तो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक, सोमवार को 24 कैरेट सोना 1,22,924 रुपये पर बंद हुआ था और मंगलवार को ये 1,21,366 रुपये पर ओपन हुआ था. मतलब ओपनिंग के साथ ही Gold Rate 1558 रुपये फिसल गया था. 

वहीं घरेलू मार्केट में चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली. ये कीमती धातु अपने पिछले बंद 1,54,933 रुपये प्रति किलो की तुलना में 1,51,850 रुपये पर खुली थी यानी 3083 रुपये प्रति किलो की गिरावट के साथ. 

Gold-Silver में गिरावट के बड़े कारण
बात सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट के कारणों की करें, तो इसकी पहली वजह US Dollar का मजबूत होना है. जब डॉलर मजबूत होता है, तो सोना व चांदी जैसे बहु-मुद्रा निवेश वस्तुओं की कीमत अन्य मुद्राओं में महंगी हो जाती है. इससे विदेशी निवेशकों की डिमांड कम हो जाती है और कीमतें गिर जाती हैं. 

अन्य कारण देखें, तो दूसरा अमेरिका टैरिफ को लेकर लगातार कई देशों से ट्रेड डील कर रहा है, ऐसे में ट्रेड टेंशन कम होने के कारण अब लोग सुरक्षित निवेश की ओर रुख कम कर रहे हैं. वहीं तीसरा यै है कि Federal Reserve (फेड) द्वारा ब्याज दर कटौती की उम्मीदों में कमी का असर भी Gold-Silver Rates पर दिखा है. सोना और चांदी ब्याज न देने वाले होते हैं, ऐसे में जब ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम होती हैं या ब्याज बढ़ने का डर होता है, तो इनकी मांग घट जाती है.  हाल के दौर में फेड रिजर्व ने संकेत दिया है कि जल्द दरें नहीं घटेंगी, जिससे इन धातुओं पर दबाव बना है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement