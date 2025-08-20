scorecardresearch
 

Gold-Silver Rate Fall: हर रोज गिर रहे भाव, सिर्फ इतने दिन में सोना- 3000 और चांदी- 4000 रुपये हुई सस्ती

Gold-Silver Rate Fall: सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है. बुधवार को भी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) से लेकर घरेलू मार्केट तक में इनके दाम घटे हैं.

Advertisement
X
सोने-चांदी की कीमतों में जारी है गिरावट का सिलसिला (Photo: ITGD)
सोने-चांदी की कीमतों में जारी है गिरावट का सिलसिला (Photo: ITGD)

सोने की कीमतों में गिरावट (Gold Rate Fall) जारी है और दूसरी ओर चांदी (Silver) भी लगातार सस्ती होती जा रही है. बुधवार को दोनों कीमती धातुओं की कीमत में गिरावट देखने को मिली. वहीं अगर बीते 12 दिनों की बात करें, तो गोल्ड रेट में 3000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा की गिरावट आई है, जबकि चांदी का भाव 4000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा कम हो गया है. न सिर्फ मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज, बल्कि घरेलू मार्केट में भी सोना-चांदी सस्ता हुआ है.

MCX पर कितना घटा Gold रेट?  
सबसे पहले बात करते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर सोने के दाम में आई गिरावट (MCX Gold Rate Fall) के बारे में, तो बुधवार को वायदा कारोबार के दौरान सोने में मामूली गिरावट आई और 999 शुद्धता वाले 10 ग्राम गोल्ड का रेट कम होकर 98,516 रुपये रह गया. वहीं बीते 8 अगस्त से तुलना करें, तो इन 12 दिनों में Gold Price 1,01,798 रुपये से 3,282 रुपये तक कम हो चुका है. 

घरेलू मार्केट में सोने का भाव
एमसीएक्स की तरह ही घरेलू मार्केट में भी सोने की कीमत में गिरावट आई है, इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक, बीते कारोबारी दिन के अपने बंद 99,168 रुपये प्रति 10 ग्राम की तुलना में 24 कैरेट सोना बुधवार को 98,803 रुपये पर ओपन हुआ, मतलब ये 365 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ. वहीं बीते 12 दिनों (साप्ताहिक बंद मिलाकर) में घरेलू बाजार में सोने की कीमतों से तुलना करें, तो 8 अगस्त को 24 Karat Gold रेट 1,00,942 रुपये प्रति 10 ग्राम था और इस हिसाब से ये इस अवधि में 2139 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है. क्वालिटी के अनुसार सोने की कीमतों पर नजर डालें, तो... 

सम्बंधित ख़बरें

Gold-Silver Price
2400 रु सस्ती हुई चांदी, साने के भी गिरे दाम, जानें 20 अगस्त को क्या हैं गोल्ड-सिल्वर के रेट 
argan oil - liquid gold
क्यों आर्गन ऑयल कहलाता है ‘Liquid Gold’? जानिए... 
Gold-Silver rate
सोने-चांदी की कीमत में गिरावट जारी, 91000 हजार से नीचे आया 22 कैरेट गोल्ड 
Reko Diq Gold Mine
जिस खजाने पर फूल रहे PAK आर्मी चीफ आसीम मुनीर, जानिए उस Reko Diq खदान में कितना सोना?  
gold-silver packed in pink papaer but why?
सुनार गुलाबी कागज़ में ही क्यों लपेटते हैं Gold-Silver? 
Advertisement
क्वालिटी गोल्ड रेट/10 ग्राम
24 कैरेट गोल्ड 98,803 रुपये/10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड 96,430 रुपये/10 ग्राम
20 कैरेट गोल्ड 87,930 रुपये/10 ग्राम
18 कैरेट गोल्ड 80,030 रुपये/10 ग्राम
14 कैरेट गोल्ड 63,730 रुपये/10 ग्राम

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर अपडेट होने वाले ये Gold Rate देशभर में समान होते हैं, लेकिन जब आप मार्केट में ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो इस पर 3 फीसदी जीएसटी के साथ ही मेकिंग चार्ज भी देना होता है, जिससे इसकी कीमत में इजाफा हो जाता है. 

चांदी की चमक भी पड़ी फीकी
सोना ही नहीं, बल्कि चांदी की कीमत में भी तगड़ी गिरावट देखने को मिली है और एमसीएक्स पर जहां Silver Rate बीते 8 अगस्त के अपने भाव 1,14,881 रुपये प्रति किलो की तुलना में घटकर बुधवार को 1,10,500 रुपये तक आ गए और इस हिसाब से 12 दिन में ये 4,381 रुपये सस्ती हुई. वहीं घरेलू बाजार में इसकी कीमत की बात करें, तो ये इस अवधि में 1,14,732 रुपये प्रति किलो से घटकर बुधवार को 1,11,225 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है यानी 3,507 रुपये सस्ती हुई है.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement