Gold Silver Rate Hits Record: बुधवार की शाम टूट गया रिकॉर्ड, चांदी डेढ़ लाख के पार... करवाचौथ से पहले सोने का ये हाल!

सोने-चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिली है. मंगलवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,19,980 रुपये था, बुधवार को बढ़कर 1,22,089 रुपये तक पहुंच गई, यानी 24 घंटे में ही सोने की कीमत 2109 रुपये बढ़ गई. इसी तरह मंगलवार के मुकाबले बुधवार को चांदी की कीमतों में 3262 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

एक झटके में 2000 रुपये महंगा हुआ सोना. (Photo: Getty)
विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन ये 100 फीसदी सच है, चांदी (Silver) की कीमत प्रति किलो डेढ़ लाख रुपये को पार कर चुकी है. दरअसल, सोने (Gold) महंगा हुआ तो लोग चांदी को विकल्प मान रहे थे. लेकिन अब लगता है कि सोने और चांदी के बीच में ही कम्पीटिशन हो गया है, कौन कितना तेज भाग सकता है.

10 अक्टूबर को करवाचौथ है,उससे पहले महिलाएं हर साल सोना-चांदी खरीदती हैं. लेकिन इस बार सोना इतना महंगा हो चुका है, भाव सुनते ही लोग माथा पकड़ ले रहे हैं. हर रोज कीमतों में उछाल देखने को मिल रही है. ऐसे में अब त्योहार हो या शादी, बिना ज्वेलरी फीकी रहने वाली है.

चांदी की कीमत 1.50 लाख के पार

सोने की कीमत में रिकॉर्ड उछाल, चांदी का भाव भी बढ़ा, देखें लेटेस्ट रेट 

करवाचौथ से ठीक दो दिन पहले सोने और चांदी की कीमतों ने नया उच्च स्तर छू लिया है. बुधवार को सोने के भाव ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया. IBJA के मुताबिक 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव बढ़कर 1,22,089 रुपये तक पहुंच गया है. जबकि चांदी की कीमत बढ़कर प्रति किलो 1,52,700 रुपये तक पहुंच गई. 

महज एक दिन में ही कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिली है. मंगलवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,19,980 रुपये था, यानी 24 घंटे में ही सोने की कीमत 2109 रुपये बढ़ गई. इसी तरह मंगलवार के मुकाबले बुधवार को चांदी की कीमतों में 3262 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई. मंगलवार को एक किलो चांदी की कीमत 149438 रुपये थी. 

साल 2025 में 46 हजार रुपये बढ़ा सोने का भाव
 
बता दें, अक्टूबर महीने में अब तक सोना 6000 रुपये महंगा हो चुका है, जबकि चांदी की कीमत प्रति किलो करीब 8000 रुपये बढ़ चुकी है. अगर आप करवाचौथ पर गुरुवार को सोने-चांदी की ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो सोना की ज्वेलरी GST सहित प्रति 10 ग्राम ₹1,25,452 से ज्यादा में मिलेगी. जबकि जबकि चांदी की कीमत जीएसटी सहित ₹1,55,306 प्रति किलो हो गई. 

इस साल में अब तक सोना लगभग ₹46,059 महंगा हो चुका है और चांदी का भाव ₹64,766 तक बढ़ चुका है. विश्लेषकों का मानना है कि इस तेजी के पीछे कई कारण हैं, सुरक्षित निवेश की बढ़ती प्रवृत्ति, मुद्रास्फीति से बचाव की चाहत, केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीदारी, अमेरिकी डॉलर की कमजोरी और इलेक्ट्रॉनिक्स-सौर पैनल उद्योगों में चांदी की बढ़ती मांग.  

अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की कमजोरी और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण निवेशक फिर से सोने की ओर रुख कर रहे हैं. इसके अलावा त्योहारी सीजन के दौरान घरेलू मांग में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे सोना-चांदी के भावों को सहारा मिल रहा है. 

