Training Centers For Driving Licence: बिना ड्राइविंग टेस्ट के ऐसे मिलेगा लाइसेंस, सरकार ने मांगे सुझाव

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे युवाओं के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने की परेशानी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है. साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन से लेकर बन जाने तक लगने वाले महीनों इंतजार करने की समस्या भी खत्म हो जाएगी. दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया है.

सरकार के इस ड्राफ्ट के नियम बन जाने के बाद लोग बिना परेशानी के लाइसेंस बनवा सकेंगे. दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स को मान्‍यता दिए जाने के संदर्भ में अधिसूचना का मसौदा जारी किया है. सरकार इसकी मदद से लोगों को अच्छी ड्राइविंग ट्रेनिंग देना चाहती है.

लोगों को बेहतर ड्राइविंग ट्रेनिंग देने के लिए मंत्रालय ने इन केन्‍द्रों के लिए अनिवार्य जरूरतों और तौर-तरीका लागू करने का विस्‍तृत प्रस्‍ताव जारी किया है. इस प्रस्ताव में सरकार ने ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत लोगों को ड्राइवर के रूप में ट्रेंड किया जाएगा.

इसके साथ ही मंत्रालय ने यह भी प्रावधान किया है कि कोई भी व्‍यक्ति, जो इन केन्‍द्रों से सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूरा कर लेगा तो उसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय ड्राइविंग टेस्‍ट देने से छूट मिल जाएगी. यानी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट नहीं देना होगा.

It will also help the transport industry in having especially trained drivers improving the efficiency of the vehicle & reduce accidents.

The draft notification has been uploaded on the Ministry’s website for public consultation, & will be formally issued after this stage.