बिहार के लिए बड़ा तोहफा... दिवाली-छठ से पहले चलेगी देश की पहली स्‍लीपर वंदे भारत ट्रेन, जानें रूट

देश की पहली वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन दिवाली और छठ पूजा से पहले चलने जा रही है. यह सबसे पहले दिल्‍ली से बिहार के लिए चलाई जा सकती है, जिसकी अनुमानित स्‍पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है.

भारत की पहली वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन. (Photo: File/ITG)
काफी समय से वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन चलाने का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब ये इंतजार खत्‍म होने वाला है. देश की पहली वंदे भारत ट्रेन दिवाली और छठ पूजा से पहले चलाने की तैयारी चल रही है. भारतीय रेलवे इसी महीने देश की पहली वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन (First Vande Bharat Sleeper Train) चला सकता है. 

आराम, गति और नई टेक्‍नोलॉजी के साथ वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को लंबी और मध्यम दूरी की यात्राओं के लिए डिजाइन किया गया है. यह नई ट्रेन देश में रेल यात्रा को और भी बेहतर बनाएगी.

वंदे भारत स्लीपर लॉन्च डेट
पिछले महीने, गुजरात के भावनगर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया था कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि वंदे भारत स्‍लीपर सितंबर में आ रही है. हालांकि अभी तक इसकी तारीख की अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और कंफर्म भी नहीं है कि ये कब से शुरू होगी.  

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन स्‍टेटस
25 जुलाई, 2025 को राज्यसभा में लिखित जवाब में रेल मंत्री ने बताया कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला रैक चालू होने वाला है. मंत्री ने कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट का पहला प्रोटोटाइप पहले ही तैयार हो चुका है. स्‍लीपर वंदे भारत को लेकर कई टेस्टिंग की गई है और तमाम परिक्षणों के बाद इसे लॉन्‍च करने की तैयारी चल रही है.  

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रूट
भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का रूट अभी तय नहीं हुआ है. लेकिन सूत्रों के मुताबिक, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का रूट दिल्ली से पटना और दरभंगा या सीतामढ़ी के बीच हो सकती है. त्योहारों के मौसम से पहले दिवाली और छठ पूजा से पहले इसकी शुरुआत होगी. 

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन टिकट प्राइस 
अभी टिकट का प्राइस तय नहीं किया गया है. सूत्रों का कहना है कि जब रेलवे बोर्ड की तरफ से ट्रेन के रूट को कंफर्म कर दिया जाएगा तो फिर अंतिम टिकट की कीमत भी समय पर बताई जाएगी.  

कितनी होगी स्‍पीड
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को अधिकतम 180 किमी प्रति घंटे की गति से चलने के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें सुविधाओं की बात करें तो चार्जिंग सुविधा के साथ एक रीडिंग लाइट, आंतरिक डिस्प्ले पैनल और सुरक्षा कैमरे, मॉड्यूलर पैंट्री, और दिव्यांग यात्रियों के लिए स्‍पेशल बर्थ और शौचालय हैं. इसके अलावा, फर्स्‍ट कैटेगरी AC कोच में गर्म पानी के साथ शॉवर की सुविधा भी है, जो यात्रियों के आराम को और बढ़ा देती है.

---- समाप्त ----
