e Shram Portal क्या है? सरकार कल करेगी लॉन्च, जानिए किसे मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों (Unorganised Workers) का डाटाबेस तैयार करने के लिए ई-श्रम पोर्टल (e Shram Portal) की शुरुआत करेगी. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया जाएगा. सरकार की इस पहल से देश के सभी असंगठित कामगार तक सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंच सकेगा.

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को ई-श्रम पोर्टल का लोगो जारी किया है. जिसके जरिए सरकार का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों को रजिस्टर्ड करना है. इसमें निर्माण मजदूरों के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले और घरेलू कामगार शामिल हैं.

e-SHRAM Portal, to be launched on 26 Aug 2021, will cover all Unorganized Workers of the Nation to link them with various Social Security schemes.