इस सुपरहिट पेंशन स्कीम से 8 करोड़ लोग जुड़े, अब सरकार ने अचानक नियम में किया बड़ा बदलाव

सरकार ने पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने अटल पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. पीएफआरडीए ने 1 अक्‍टूबर 2025 से प्रभावी नया रजिस्‍ट्रेशन फॉर्म पेश किया है. डाक विभाग के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब नए रजिस्‍ट्रेशन के लिए सिर्फ संशोधित APY फॉर्म ही स्‍वीकार किया जाएगा. 30 सितंबर तक पुराना फॉर्म मान्‍य था, लेकिन 1 अक्‍टूबर से नया रजिस्‍ट्रेशन फॉर्म ही लिया जाएगा. साथ ही 1 अक्‍टूबर से NPS, UPS और APY में नए चार्ज भी लागू होंगे.

डाक विभाग ने कहा कि पुराना फॉर्म अब बंद कर दिया गया है और अब यह पेंशन योजना के लिए केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA), प्रोटीन (पूर्व में NSDL) के माध्यम से जमा करने के लिए मान्य नहीं है. इस कदम का उद्देश्‍य कस्‍टमर्स ऑनबोर्डिंग प्रॉसेस को सरल बनाना, डेटा कलेक्‍शन में ज्‍यादा सटीकता लाना और नियामक मानदंडों का अनुपालन कराना है.

26 सितंबर, 2025 के आदेश में कहा गया है कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के लेटेस्‍ट एडिशन के अनुरूप, डाक विभाग (DOP) के तहत मौजूदा एपीवाई फॉर्म को संशोधित किया गया है. अपडेट सब्सक्राइबर रजिस्‍ट्रेशन फॉर्म तत्काल संदर्भ और कार्रवाई के लिए उपलब्‍ध हैं. ऑफलाइन यूजर्स के लिए भी डाक विभाग ने कहा कि पुराने फॉर्म की जगह नए फॉर्म ही मान्‍य किए जाएंगे. ऐसे में नए फॉर्म का ही इस्‍तेमाल करें.

नए फॉर्म में क्‍या है खास?

अपडेट APY रजिस्‍ट्रेशन फॉर्म में सबसे बड़ा बदलाव एक अनिवार्य FATCA/CRS घोषणा पत्र है, जो विदेशी नागरिकता या टैक्‍सपेयर्स की पहचान करने में मदद करता है. यह रजिस्‍ट्रेशन APY नॉमिनेशन प्रॉसेस को इंटरनेशनल टैक्‍स अनुपालन मानदंडों के अनुरूप बनाता है और यह तय करता है कि केवल निवासी भारतीय नागरिक ही पोस्‍ट ऑफिस के माध्‍यम से APY अकाउंट खोल सकें.

पेंशन योजनाओं में 1 अक्‍टूबर से नया चार्ज

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS), अटल पेंशन योजना (APY), NPS लाइट और यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) के तहत केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंशियों (CRA) द्वारा दी जाने वाली सर्विस के लिए संशोधित शुल्‍क संरचना का भी ऐलान किया है. नई दरें 1 अक्‍टूबर से लागू हो गई हैं.

सरकारी सेक्‍टर के लिए E-PRAN Kit के लिए PRAN खोलने का चार्ज 18 रुपये और फिजिकल कार्ड के लिए 40 रुपये है, जबकि सालाना मेंटिनेंस के लिए चार्ज 100 रुपये तय किया गया है. APY और NPS लाइट अकाउंट पर PRAN खोलने और मेंटेन के लिए 15 से 15 रुपये का चार्ज लगेगा.

प्राइवेट सेक्‍टर में AMC स्‍लैब बेस्‍ड चार्ज रखे गए हैं. 2 लाख रुपये तक के बैलेंस के लिए 100 रुपये से लेकर 50 लाख रुपये से ज्‍यादा के बैलेंस के लिए 500 रुपये तक है. सभी ट्रांजेक्‍शन चार्ज '0' हैं.

क्‍या है अटल पेंशन योजना?

साल 2015 में शुरू की गई अटल पेंशन योजना एक सरकार समर्थित सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो लोगों को 60 वर्ष का हो जाने के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह तक की न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है. पेंशन राशि कस्‍टमर्स की एंट्री के समय की उम्र और संचय चरण के दौरान मासिक अंशदान के स्तर पर निर्भर करती है. यह योजना खासतौर से असंगठित सेक्‍टर के उन कामगारों के लिए शुरू किया गया है, जिनके पास औपचारिक पेंशन कवरेज नहीं है.

18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है. बशर्ते उसके पास बचत बैंक या डाकघर खाता हो और 1 अक्टूबर, 2022 या उसके बाद आयकरदाता न हो. नियमित अपडेट और डिटेल पाने के लिए कस्‍टमर्स को अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर को अपने APY अकाउंट से लिंक करना होगा. अटल पेंशन योजना के तहत 8 करोड़ से ज्‍यादा सब्‍सक्राइबर्स हैं.

