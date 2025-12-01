scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

लखनऊ के इन पॉश इलाकों में सस्ते में मिल रहा है घर, जानें कैसे करें अप्लाई

अगर आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपने लिए आशियाना खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए घर खरीदने का सुनहरा मौका है, जहां आपको किफायती दामों में घर लेने का मौका मिल रहा है.

Advertisement
X
लखनऊ में घर खरीदने का मौका (Photo-ITG)
लखनऊ में घर खरीदने का मौका (Photo-ITG)

लखनऊ में रहने वाले लोगों के लिए किफायती घर खरीदने का सुनहरा मौका है. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (UPAVP) आपकी आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किफायती घर लेकर आ रही है. 'पहले आओ, पहले पाओ' (First Come First Serve) योजना के तहत घर आवंटित किए जाएंगे.

इस योजना का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि जो आवेदक 60 दिनों के भीतर पूरी कीमत चुकाते हैं, उन्हें फ्लैट की लागत पर 15% तक की भारी छूट मिलती है, जिससे लखनऊ के पॉश इलाकों में घर खरीदना आम आदमी की पहुंच में होगा. यह स्कीम पूरी तरह से ऑनलाइन है, जो आवंटन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाती है.

इस योजना के तहत, उपलब्ध फ्लैटों को जनता के लिए पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर पेश किया जाता है. जो व्यक्ति सबसे पहले आवेदन करते हैं और उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम पंजीकरण शुल्क का भुगतान करते हैं, उन्हें आवंटन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी है, जो सभी के लिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी और समान अवसर सुनिश्चित करता है.

सम्बंधित ख़बरें

Cough syrup smuggling case: Shubham Jaiswal and his father Bhola Prasad (Photo- ITG)
यूपी: नमकीन और चिप्स की बोरियों में होती थी कोडीन मिक्स कफ सिरप की तस्करी  
Nargis arrested along with her husband Sameer. (Photo- ITG)
निर्मला निकली नरगिस! लखनऊ में पति संग पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला  
Akhilesh Yadav
'बिहार वाला गाना मत बना देना...', अखिलेश यादव की पार्टी के कलाकारों को सख्त हिदायत 
Rohit Sharma, Ayush Mhatre
रोहित का रिकॉर्ड 18 साल के लड़के ने किया ध्वस्त, वैभव के स्पेशल क्लब में की एंट्री 
Shubham Jaiswal and Amit Singh Tata with Baahubali Dhananjay Singh (Photo- Screengrab)
कफ सिरप सिंडिकेट: बाहुबलियों संग तस्कर शुभम जायसवाल-अमित टाटा की तस्वीरें वायरल 

यह भी पढ़ें: मुंबई, नवी मुंबई या NAINA, जानें रियल एस्टेट में निवेश से कहां मिलेगा तगड़ा रिटर्न

Advertisement

किस तरह के हैं फ्लैट

UPAVP पूरे उत्तर प्रदेश में किफायती आवास विकल्प प्रदान करता है. इसमें विभिन्न श्रेणियों के फ्लैट शामिल हैं, जो आपकी जरूरतों और बजट को पूरा करते हैं. चाहे आप रहने के लिए घर ढूंढ रहे हों या निवेश के लिए, UPAVP के पास 1BHK से लेकर 4BHK तक, हर जरूरत और बजट के लिए किफायती फ्लैट उपलब्ध हैं. यह ऑनलाइन सिस्टम आपको तुरंत उपलब्ध फ्लैट देखने, रजिस्टर करने, और सीधे ऑनलाइन बुकिंग करने की सुविधा देता है. जब आपका आवेदन पक्का हो जाता है, तो आपको UPAVP से अलॉटमेंट लेटर मिलता है, और फिर बस पेमेंट और रजिस्ट्री का काम पूरा करना होता है. कुल मिलाकर, यह प्रोसेस पहले से कहीं ज़्यादा तेज और आसान है.

प्रमुख इलाके और फ्लैट की दरें 

परिषद मुख्य रूप से अपनी प्रतिष्ठित वृंदावन योजना संख्या-3 (अरावली एन्क्लेव), वृंदावन योजना संख्या-4 (एवरेस्ट एन्क्लेव) और कैलाश एन्क्लेव जैसी योजनाओं में खाली पड़े फ्लैट्स को बेच रही है. कैलाश एन्क्लेव, विशेष रूप से, अपने रणनीतिक स्थान लखनऊ एयरपोर्ट और लुलु मॉल से निकटता के कारण अत्यधिक मांग में है. उदाहरण के लिए, कैलाश एन्क्लेव में 2 BHK फ्लैट (लगभग 74-75 वर्ग मीटर) की वास्तविक शुरुआती कीमत करीब ₹46.36 लाख है, जो 15% छूट के बाद घटकर लगभग ₹39.40 लाख हो जाती है. इसी तरह, 3 BHK फ्लैट की शुरुआती कीमत छूट के बाद करीब ₹46.02 लाख हो जाती है, जो इन पॉश इलाकों के हिसाब से बेहद कम है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: अयोध्या बना रियल एस्टेट का 'किंग', प्रॉपर्टी में निवेश से मिल रहा है तगड़ा मुनाफा 

स्कीम का फायदा उठाने की ऑनलाइन प्रक्रिया 

इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक खरीदारों को परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upavp.in के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल पर जाना होगा. वहां 'लखनऊ' शहर और अपनी पसंद की योजना का चयन करना होगा. आवेदक को ऑनलाइन ही उपलब्ध फ्लैट की स्थिति देखकर, एक न्यूनतम पंजीकरण शुल्क जमा करके अपनी बुकिंग सुरक्षित करनी होगी.

बुकिंग सफल होने के बाद, परिषद द्वारा आधिकारिक अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाता है. छूट का लाभ लेने के लिए 60 दिनों की समय सीमा के भीतर पूरा भुगतान करना अनिवार्य है, अन्यथा सामान्य किस्तों के विकल्प उपलब्ध हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement