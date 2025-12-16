गोवा टूरिस्ट स्पॉट से बना रियल एस्टेट का हॉटस्पॉट, दिल्ली-मुंबई को दे रहा है टक्कर

गोवा, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर के पर्यटकों का पसंदीदा डेस्टिनेशन है. यहां के मनमोहक बीच, खूबसूरत वादियां और यहां की नाइट लाइफ हर किसी को बार-बार आने के लिए मजबूर कर देती हैं. लेकिन अब, गोवा की पहचान सिर्फ घूमने-फिरने की जगह तक सीमित नहीं है. यह शहर अब आलीशान रहन-सहन और निवेश का केंद्र बन रहा है. यही कारण है कि बड़े-बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स यहां अपने प्रीमियम प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं.

रिपोर्ट्स बताती हैं कि गोवा में प्रॉपर्टी की मांग में इतनी तेजी आई है कि पिछले कुछ समय में यहां के दाम आसमान छूने लगे हैं. कई प्राइम लोकेशन पर तो प्रॉपर्टी की कीमतें अब साउथ दिल्ली और मुंबई जैसे महंगे इलाकों को सीधी टक्कर दे रही हैं.

लग्जरी घरों की बढ़ी डिमांड

आंकड़ों के अनुसार, यहां लग्जरी प्रॉपर्टी की कीमत ₹7 करोड़ से लेकर ₹10 करोड़ के बीच पहुंच गई है. देश के भीतर के खरीदारों के साथ-साथ, बड़ी संख्या में NRI भी रहने या निवेश के लिए गोवा में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जिससे इस बाजार को और अधिक गति मिल रही है.

मैजिकब्रिक्स के मुताबिक गोवा में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतों में साल-दर-साल 66.3% की बढ़ोतरी हुई है. वहीं गोवा में लग्जरी और हॉलिडे होम की डिमांड में तेजी से बढ़ी है. नॉर्थ गोवा की पोरवोरिम और थिविम जैसे इलाकों में प्रॉपर्टी के रेट साल-दर-साल तेजी से बढ़ र हे हैं.

जीएचडी ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भारत ठाकरान कहते हैं- 'देश के दूसरे शहरों में जहां प्रदूषण और भीड़ भाड़ है, उसके मुकाबले गोवा प्रदूषण मुक्त और शोरगुल से दूर एक शांत शहर है. यहां का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर इसे रहने के लिए और बेहतर शहर बनाता है. हम भारत के अमीर लोगों, NRI और होशियार निवेशकों के लिए रहने के नए और बेहतर तरीके लगातार ला रहे हैं.'

एक तरफ हैं हमारे बड़े-बड़े मेट्रो शहर, जहां बस भीड़, प्रदूषण और भयानक ट्रैफिक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ख़ास नहीं है. और दूसरी तरफ है गोवा, यहां आपको खूबसूरत नज़ारे, एकदम साफ हवा मिलती है और यह आपकी बेहतर लाइफस्टाइल की चाहत को पूरा करता है. आजकल, जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं, उन्हें हर चीज में टॉप क्लास लग्जरी चाहिए.

वहीं, युवा प्रोफेशनल्स भी शानदार क्वालिटी वाले घर ढूंढ रहे हैं. सबसे बड़ी बात अब "घर" का मतलब बदल गया है. वर्क फ्रॉम होम या रिमोट काम का ज़माना है. जब आप समुद्र के सामने वाले अपार्टमेंट से या हरे-भरे विला से आराम से काम निपटा सकते हैं, तो ट्रैफिक में धक्के खाते हुए लंबी ऑफिस की यात्रा क्यों करनी?

ठाकरान आगे कहते हैं, "गोवा में सिर्फ एक बेहतर लाइफस्टाइल नहीं मिलती है, बल्कि यह उन निवेशकों के लिए भी एक आकर्षक विकल्प है जो प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं. यहां निवेश करने से न केवल आपको रेंटल इनकम मिलती है, बल्कि लंबे समय में कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है. गोवा में निवेश करना केवल एक प्रॉपर्टी खरीदना नहीं है, बल्कि यह एक स्मार्ट निवेश है, जो आपको भारत के सबसे पसंदीदा गंतव्यों में से एक में रहने, यादगार पल बनाने और अपनी संपत्ति को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है. "

सेकंड होम बायर्स के गोवा क्यों है बेस्ट?

गोवा के रियल एस्टेट मार्केट में 15 करोड़ से ज्यादा वाले विला की भी डिमांड है. कोविड के बाद ये ट्रेंड तेजी से बदला है. लग्जरी विला बेहतर रिटर्न देते हैं. सेकेंड होम में खासतौर पर लोग रेंटल इनकम या लॉन्ग टर्म निवेश के लिए निवेश करते हैं. गोवा के कई इलाके लग्जरी विला के लिए मशहूर है- जिसमें नॉर्थ गोवा के अर्जुना, वागाटोर, कैंडोलिम और अरपोरा जैसे इलाके हैं, जहां हर साल तेजी देखी जा सकती है.

कॉन्शिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राजेश जैन का कहना है- 'गोवा का अस्सागाओ भी निवेशकों को काफी पसंद आ रहा है. ये खासतौर पर उन लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है, जो अपने लिए शांत इलाके की तलाश कर रहे हैं. आने वाले वक्त में ये देश के दूसरे हॉटस्पॉट इलाकों को टक्कर दे सकता हैं. गोवा में खासतौर पर लग्जरी विला में निवेश स्मार्ट कदम माना जा रहा है.

गोवा के रियल एस्टेट मार्केट में आई तेजी ने यहां की बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर ने निर्णायक भूमिका निभाई है. पिछले कुछ सालों में, गोवा ने कनेक्टिविटी और सुविधाओं के मामले में जबरदस्त सुधार देखा है. नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के शुरू होने से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच बहुत आसान हो गई है, जिससे यहां निवेश करने वाले खरीदारों को बड़ी सुविधा मिली है.

इसके अलावा, सड़कों का चौड़ीकरण, बेहतर नागरिक सुविधाएं और डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है. जिससे गोवा को सिर्फ एक पर्यटन स्थल से बदलकर एक प्रीमियम स्थायी निवास और व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित किया है. बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण अब काम करना, यात्रा करना और यहां रहना पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक हो गया है, जो उच्च-आय वर्ग के खरीदारों और एनआरआई को आकर्षित करने वाला एक प्रमुख कारण है.

