scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

सेकेंड होम से लेकर किफायती आवास तक...क्यों ये शहर बन रहा रियल एस्टेट का बड़ा गेमचेंजर

मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में बढ़ती कीमतों और भीड़भाड़ के कारण अब खरीदारों और निवेशकों का ध्यान खोपोली की ओर गया है. जहां आने वाले समय में अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद है.

Advertisement
X
खोपोली बन रहा है मिडिल क्लास का पसंदीदा ठिकाना (Photo: AP)
खोपोली बन रहा है मिडिल क्लास का पसंदीदा ठिकाना (Photo: AP)

मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में लगातार बढ़ती आबादी और आसमान छूती प्रॉपर्टी कीमतों के कारण, खरीदारों और निवेशकों की निगाहें अब खोपोली जैसे इलाकों पर टिक गई हैं. यह इलाका न केवल मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित होने के कारण शानदार कनेक्टिविटी देता है, बल्कि यह मुंबई की भीड़भाड़ और प्रदूषण से एक शांत और सस्ता विकल्प भी देता है.
 
खोपोली में रियल एस्टेट मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि यहां डेवलपर्स किफायती आवास, प्लॉटेड डेवलपमेंट और हॉलिडे होम्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. पैनवेल-कर्जत-खोपोली कॉरिडोर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बड़े औद्योगिक केंद्रों की निकटता इसे न केवल रहने के लिए, बल्कि लंबी अवधि के सुरक्षित निवेश के लिए भी एक आकर्षक स्थान बनाती है. इस इलाके में कई बिल्डर अपने प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में लग्जरी घर, पहाड़ों जैसी हवा, कम AQI, लेकिन कीमत करोड़ों में

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) का उद्घाटन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) के लिए एक नई विकास यात्रा का आगाज है. पहले से ही निवेशकों और डेवलपर्स ने भविष्य के ग्रोथ हॉटस्पॉट की पहचान शुरू कर दी है. खोपोली अपनी बेहतर कनेक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग बेस के लिए जाना जाता है. इसलिए लोगों की दिलचस्पी भी इस इलाके में तेजी से बढ़ रही है. यहां प्रॉपर्टी की कीमतें काफी तेजी से बढ़ रही हैं और आने वाले वक्त में अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद की जा रही है.  

नियोलिव के फाउंडर और सीईओ मोहित मल्होत्रा का कहना है- 'खोपोली इलाके की वैल्यू इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस इलाके में लगातार विकास हो रहा है. पनवेल और उल्वे जैसे क्षेत्रों को एयरपोर्ट से सीधे निकटता का तुरंत फायदा मिलेगा. वहीं मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर खोपोली की रणनीतिक स्थिति इसे बड़े क्षेत्रीय विकास से अप्रत्यक्ष, लेकिन महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाने की क्षमता प्रदान करती है. '

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली-मुंबई की हवा खराब, इन शहरों में प्रॉपर्टी लेना फायदेमंद, जहां AQI 100 के नीचे

सस्ती है प्रॉपर्टी 

ये इलाका उन लोगों को खासतौर पर पसंद आ रहा है जो सस्ते विकल्प की तलाश में हैं. खासतौर पर मिडिल इनकम वाले परिवारों के लिए यहां उनके बजट में प्रॉपर्टी तो है ही साथ ही शहर की भीड़ से दूर शांति भी मिल रही है. साथ ही ये सेकेंड होम बायर्स को भी आकर्षित कर रहा है. जो प्रकृति के बीच रहना चाहते हैं. 

eXp Realty India के प्रेसिडेंट और CEO, सैम चोपड़ा ने कहते हैं- ' आजकल आधुनिक सुविधाओं से लैस घरों की मांग तेजी से बढ़ रही है. यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि खरीदार अब व्यावहारिक, सुरक्षित और उन्नत जीवनशैली की ओर रुख कर रहे हैं. '

खोपोली टूरिस्टों को भी पसंद आता है. ये इलाका रहने और घूमने फिरने वालों दोनों को अपनी ओर खींच रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement