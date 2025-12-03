देश के सबसे साफ शहर में प्रॉपर्टी निवेश के 5 हॉटस्पॉट, मिलेगा 50% तक रिटर्न

मध्य प्रदेश का खूबसूरत और साफ-सुथरा शहर इंदौर लगातार कई सालों से देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीतकर दुनियाभर में अपनी एक खास पहचान बना रहा है. अब इस शहर का रियल एस्टेट सेक्टर भी उसी तेजी से आगे बढ़ रहा है. बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो और बीआरटीएस जैसी शानदार कनेक्टिविटी की वजह से यह शहर न केवल रहने वालों को, बल्कि बड़े निवेशकों को भी आकर्षित कर रहा है. जैसे-जैसे यहां नए कॉरिडोर और आईटी हब शुरू हो रहे हैं, प्रॉपर्टी के दाम भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं.

वर्तमान में प्रमुख इलाकों में प्रॉपर्टी की औसत कीमत ₹5,500 से ₹6,500 प्रति वर्ग फुट के बीच है, जिसमें आने वाले समय में बंपर उछाल आने का अनुमान है. अगर आप इंदौर में निवेश या घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ये पांच इलाके आपके लिए सबसे बेहतरीन साबित हो सकते हैं.

MR10 (एमआर10)

एमआर10 इलाका इंदौर के पॉश क्षेत्रों में से एक माना जाता है, जहां प्रीमियम जीवनशैली की मांग अधिक है. यहां किराए की मांग भी हमेशा अधिक रहती है, इसलिए यहां निवेश के लिए घर लेना फायदे का सौदा साबित होता है. 99acres के अनुसार, यहां फ्लैट की औसत कीमत ₹4,600 प्रति वर्ग फुट है. यहां 1 BHK से लेकर 3 BHK तक के घर किराए पर उपलब्ध हैं, जिनका मासिक किराया ₹11,000 से लेकर ₹25,000 तक पड़ता है. सबसे खास बात यह है कि यहां पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी की कीमतों में करीब 50% तक का रिटर्न मिला है. इस इलाके में अच्छे स्कूल के साथ-साथ, बड़े अस्पताल भी मौजूद हैं.

सुपर कॉरिडोर: भविष्य का IT हब

सुपर कॉरिडोर इंदौर का सबसे महत्वपूर्ण और तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है. यह करीब 12 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है, जो देवी अहिल्याबाई होल्कर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को शहर के बाहरी रिंग रोड से जोड़ता है. यहां TCS और Infosys जैसे आईटी दिग्गजों के विशाल कैंपस हैं, जिससे यह क्षेत्र प्रोफेशनल्स के लिए एक हॉटस्पॉट बन गया है. इस क्षेत्र में प्रॉपर्टी की दरें, खासकर अपार्टमेंट और प्लॉटेड डेवलपमेंट के लिए, वर्तमान में लगभग ₹4,500 से ₹6,000 प्रति वर्ग फुट के बीच हैं. आईटी कंपनियों की निकटता के कारण भविष्य में यहां प्रीमियम रिटर्न की उम्मीद है.

AB रोड

इंदौर के एबी रोड इलाके में 2 BHK फ्लैट से लेकर विला और किफायती घर के कई बेहतरीन ऑप्शन मौजूद हैं. पिछले कुछ सालों में यहां प्रॉपर्टी पर 40% तक रिटर्न मिला है. यहां ₹4,000 रुपये प्रति वर्ग फुट की कीमत पर फ्लैट मिल जाएंगे. 1 BHK से लेकर 3 BHK तक के फ्लैट का मासिक किराया ₹5,900 से लेकर ₹24,000 तक है. इस क्षेत्र की बड़ी खूबी इसका रणनीतिक स्थान है, जो इसे बीआरटीएस कॉरिडोर और आगामी मेट्रो कनेक्टिविटी के माध्यम से विजय नगर और सुपर कॉरिडोर जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जोड़ता है. आईटी पार्कों और बड़े वाणिज्यिक केंद्रों से निकटता की वजह से यह पेशेवरों के लिए एक पसंदीदा रिहायशी क्षेत्र है, इसलिए यहां किराए के घरों की मांग हमेशा बनी रहती है.

विजय नगर

इंदौर का विजय नगर प्रॉपर्टी में निवेश के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है. पिछले कुछ सालों में यहां फ्लैट्स की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी देखी गई है. मैजिकब्रिक्स के अनुसार, यहां प्रॉपर्टी के दाम ₹4,500 रुपये प्रति वर्ग फुट से शुरू होते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह शहर के बीचोंबीच है, जहां से एबी रोड और बीआरटीएस जैसी बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलती है. विजय नगर चारों तरफ से बड़े मॉल्स, अस्पतालों और शिक्षा संस्थानों से घिरा हुआ है, जो इसे परिवारों के लिए परफेक्ट बनाता है. आईटी कंपनियों और कमर्शियल हब के पास होने के कारण, यहां किराये पर घर देने से भी अच्छा मुनाफा मिलता है, जिससे यह निवेश और रहने दोनों के लिए एक शानदार विकल्प बन जाता है.

बिचौली मर्दाना

बिचौली मर्दाना इलाका अपने लग्जरी रेसीडेंशियल इलाकों की वजह से जाना जाता है, जहां कई नामी डेवलपर्स ने प्रीमियम प्रोजेक्ट बनाए हैं. इस इलाके में रेडी टू मूव इन विकल्प भी उपलब्ध हैं. 99acres के मुताबिक, यहां फ्लैट की कीमत ₹5,200 रुपये प्रति वर्ग फुट से शुरू होती है. यह इलाका इंदौर बायपास रूट के करीब स्थित है, जो इसे शहर के प्रमुख हिस्सों और इंटरस्टेट यात्रा के लिए देवी अहिल्याबाई होल्कर एयरपोर्ट और इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन तक बेहतरीन कनेक्टिविटी देता है. यह क्षेत्र उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो शांति के साथ-साथ लग्जरी जीवनशैली चाहते हैं.

