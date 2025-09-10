scorecardresearch
 

100 करोड़ में बिक रहा नेपोलियन की बहन का शाही महल, जानें क्या है इसकी खासियत

इटली के टस्कन शहर लुक्का में एक शाही महल अब बिक्री के लिए उपलब्ध है. खास बात यह है कि कभी इसमें नेपोलियन बोनापार्ट की बहन रहती थीं. इसकी भव्य वास्तुकला और शानदार सजावट देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा.

नेपोलियन की बहन का शाही विला (Photo: AI Generated)
नेपोलियन की बहन का शाही विला (Photo: AI Generated)

इतिहास के पन्नों में दर्ज एक शाही महल अब आपका हो सकता है. इटली के टस्कन शहर लुक्का में स्थित 16वीं सदी का यह शानदार विला, जो कभी नेपोलियन की छोटी बहन कैरोलिन बोनापार्ट का घर था, अब बिक्री के लिए उपलब्ध है. लियोनार्ड लग्जरी रियल एस्टेट ने इस ऐतिहासिक संपत्ति को बाजार में उतारा है, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा बताई जा रही है. यह कोई साधारण घर नहीं, बल्कि इतिहास का एक जीता-जागता पन्ना है, जिसमें कला, वास्तुकला और शाही जीवन की झलक मिलती है.

20 मिलियन यूरो तक है विला की कीमत

लियोनार्ड लग्जरी रियल एस्टेट के मुताबिक, इस विला की कीमत 10 मिलियन यूरो (US$11.7 मिलियन) से शुरू है और यह 15 से 20 मिलियन यूरो में जा सकती है. कंपनी के सीईओ दिमित्री कॉर्टी का कहना है कि लुक्का के विला ऐतिहासिक धरोहर हैं और दुनिया में अद्वितीय माने जाते हैं.

विला की अद्भुत वास्तुकला

इस विला की खूबसूरती इसके अंदर मौजूद कला-कृतियों और सजावट से और बढ़ जाती है. यहां 1700 के दशक के प्लास्टर और पियर डांडिनी के दो बड़े पेंटिंग लगे हैं. घर का सबसे बड़ा सैलून, शानदार स्वागत कक्ष, खेल कक्ष, भोजन कक्ष और रेशमी दीवारों वाला लाल कमरा इसकी शान हैं. साथ ही, एक अलग एनेक्स में पांच लग्ज़री बेडरूम भी बने हैं.

विला की ख़ासियत

यह महल सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि एक पूरी रियासत है. 14.8 एकड़ में फैले इस मैदान में आधा हिस्सा पार्कलैंड है, और आधे में जैतून के बागान हैं. यहां पर दो स्विमिंग पूल हैं, और तीसरा पूल भी तैयार हो रहा है. इसके साथ ही, एक हेलीपोर्ट और एक प्राचीन पत्थर का वाश हाउस भी है, जिसे एक और एनेक्स में बदला जा सकता है. विला के साथ एक छोटा 18वीं सदी का चर्च और एक लेमन हाउस भी है, जहां 100 से ज़्यादा नींबू के पेड़ रखे जाते हैं.

एक ऐतिहासिक विरासत

हालांकि यह संपत्ति 16वीं सदी की है, लेकिन मौजूदा ढांचा 18वीं सदी के रेशम व्यापारी कोरिओलानो ओरसुची ने तैयार कराया था. उन्होंने प्रसिद्ध बारोक वास्तुकार फिलिपो जुवारा से इसका डिजाइन और विस्तार कराया था. विला का फ्रंट संगमरमर की झालरों और पुराने स्तंभों से सजा है, जबकि अंदरूनी हिस्सा करीब 2,500 वर्ग मीटर में फैला है. इसमें तीन मंजिलें, एक अटारी और एक तहखाना है.
 

