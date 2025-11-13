ये एक कारण... अचानक शेयर बाजार में आई तूफानी तेजी, अमेरिका से है कनेक्शन!

शेयर बाजार (Stock Market) में सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को उतार-चढ़ाव भरी शुरुआत हुई. मामलू तेजी के साथ खुले इंडेक्स, अचानक रेड जोन में कारोबार करते हुए नजर आए. लेकिन, ये शुरुआती सुस्ती करीब डेढ़ घंटे के कारोबार के बाद अचानक तूफानी तेजी में तब्दील हो गई. सेंसेक्स और निफ्टी ने अपनी चाल बदलकर ग्रीन जोन में एंट्री मारी. BSE Sensex जहां 300 अंकों से ज्यादा उछलकर कारोबार कर रहा था, तो वहीं NSE Nifty में भी 100 अंक से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली. अमेरिका में शटडाउन खत्म होने की खबर के बाद बाजार की चाल बदली नजर आई.

देखते ही देखते बदली चाल

मिले-जुले ग्लोबल संकेतों के बीच शेयर मार्केट (Share Market) में गुरुवार को धीमी शुरुआत हुई. सेंसेक्स इंडेक्स अपने पिछले बंद 84,466.51 की तुलना में मामूली बढ़त लेकर 84,525.89 पर खुला था. इसके बाद अचानक ये फिसलकर 84,253 के लेवल पर आ गया. कुछ देर तक इसी सुस्ती से कारोबार करने वाले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों वाले इस इंडेक्स ने रफ्तार पकड़ ली और ये उछलकर 84,803 के लेवल पर पहुंच गया.

सेंसेक्स की तरह ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी (NSE Nifty) भी चाल बदलता हुआ नजर आया. ये इंडेक्स अपने पिछले बंद 25,875 के मुकाबले मामूली तेजी लेकर 25,906 पर खुला और फिर ये भी तेज रफ्तार के साथ भागते हुए 25,975 के लेवल पर कारोबार करने लगा.

शुरुआती कारोबार में लगभग 1311 शेयरों ने अपने पिछले बंद के मुकाबले तेजी से साथ कारोबार की शुरउआत की, तो वहीं 965 शेयरों ने अपने पिछले बंद की तुलना में गिरावट के साथ कारोबार की ओपनिंग की. इसके अलावा 136 शेयरों की फ्लैट शुरुआत हुई और इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला. शरुआत से ही एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, डॉ रेड्डीज लैब्स, जियो फाइनेंशियल टॉप गेनर स्टॉक्स बने नजर आए.

US शटडाउन खत्म का एशिया से भारत तक असर!

अमेरिका में होने वाली किसी भी बड़ी हलचल का असर एशिया समेत भारतीय बाजारों पर देखने को मिलता है. 43 दिन तक चले अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे लॉकडाउन को खत्म करने से जुड़े फंडिंग बिल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साइन करने के बाद ज्यादातर एशियाई बाजारों में भी तेजी देखने को मिली. जापान का निक्केई 153 अंक चढ़कर 51,217 पर ट्रेड करता दिखा, तो साउथ कोरिया का KOSPI इंडेक्स भी 30 अंक की उछाल के साथ 4180 पर पहुंच गया. बात Gift Nifty की करें, तो ये 130 अंक की तेजी लेकर कारोबार करता दिखा.

US Shutdown End के साथ एशियाई बाजारों में इस तेजी का असर भारतीय बाजार पर भी साफ नजर आया और सेंसेक्स-निफ्टी तेज रफ्तार के साथ भागने लगे.

ये 10 स्टॉक रॉकेट की तरह भागे

शेयर बाजार में तेजी के बीच सबसे ज्यादा भागने वाले शेयरों की बात करें, तो लार्जकैप कैटेगरी में शामिल Asian Paints Share (3.70%), ICICI Bank Share (2.20%), Tata Steen Share (1.80%) की तेजी लेकर कारोबार कर रहे थे. इसके अलावा मिडकैप कैटेगरी में शामिल शेयरों में Ashok Leyland Share (6%), Biocon Share (3.80%), Glenmark Share (3.60%), Prestige Share (3.30%) और Tata Comm Share (2.40%) की उछाल के साथ ट्रेड कर रहे थे. स्मॉलकैप कैटेगरी पर नजर डालें, तो Precwire Share (16%) और TV Select Share (15%) तक छलांग लगा गया.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

