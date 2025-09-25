Gold-Silver Price: चांदी का बढ़ा भाव, सोना हुआ सस्ता, जानें आज क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

Gold-Silver Price Today: भारतीय सर्राफा बाजार में आज (गुरुवार), 25 सितंबर को सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है जबकि चांदी का भाव बढ़ा है. लेटेस्ट रेट की बात करें तो 24 कैरेट 10 ग्राम शुद्ध सोने का भाव गिरावट के साथ 113232 रुपये तक आ गया है. जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 134556 रुपये किलो है.

सोने का रेट आज कितना है?

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर 25 सितंबर की सुबह जारी किए गए रेट्स के मुताबिक, 995 शुद्धता वाले 23 कैरेट सोने का रेट 112779 रुपये प्रति 10 ग्राम जबकि 916 शुद्धता वाले यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट 103721 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

चांदी का रेट क्या है?

चांदी के रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है. ताजा भाव के मुताबिक, चांदी आज सुबह 134556 रुपये किलो है, जो बीते दिन यानी बुधवार शाम को 134089 रुपये किलो थी. बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी किए जाते हैं.

25 सितंबर 2025 को 22-24 कैरेट सोने का रेट क्या है?

शुद्धता बुधवार शाम का भाव गुरुवार सुबह का भाव रेट में कितना बदलाव सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 113584 113232 352 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 113129 112779 350 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 104043 103721 322 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 85188 84924 264 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 66447 66241 206 रुपये सस्ता चांदी (प्रति 1 किलो) 999 134089 134556 Advertisement 467 रुपये महंगी

बता दें कि केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं किए जाते हैं. इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देने होते हैं.

