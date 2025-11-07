scorecardresearch
 

उम्र 80 साल... 60 देशों में कारोबार, रोज ₹7 करोड़ डोनेट कर ये अरबपति बने सबसे बड़े दानवीर

India's Number-1 Philanthropist: देश के सबसे बड़े दानवीरों की लिस्ट आ गई है. Hurun Philanthropy List-2025 मेें एचसीएल फाउंडर शिव नादर सबसे ज्यादा दान करने वाले व्यक्ति बने हैं.

हुरुन की लिस्ट में सबसे बड़े दानवीर रहे अरबपति शिव नादर (File Photo: ITG)
हुरुन की लिस्ट में सबसे बड़े दानवीर रहे अरबपति शिव नादर (File Photo: ITG)

हुरुन परोपकार लिस्ट 2025 (Hurun Philanthropy List) आ गई है और साल 2025 में अब तक सबसे ज्यादा दान देने वाले व्यक्ति शिव नादर हैं. देश के सबसे बड़े दानवीर 80 साल के Shiv Nadar टेक दिग्गज फर्म एचसीएल के फाउंडर हैं और देश के सबसे अमीरों में शामिल हैं. हुरुन की लिस्ट में शिव नादर 2708 करोड़ रुपये का दान करके टॉप पर रहे हैं. वहीं मुकेश अंबानी फैमिली (626 करोड़ रुपये) डोनेट कर दूसरे, तो बजाज फैमिली (446 करोड़ रुपये) का दान करके तीसरे नंबर पर रही. 

पांच साल में 4 बार नंबर-1 दानवीर
Shiv Nadar & Family बीते पांच सालों में चार बार भारत में सबसे ज्यादा दान देने के मामले में टॉप पर रही है और ये सबसे बड़े दानवीर बने हैं. बता दें कि शिव नादर देश के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं. इस अरबपति की नेटवर्थ (Shiv Nadar Net Worth) की बात करें, तो फोर्ब्स के रियल टाइम बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक 34.1 अरब डॉलर है.  

60 देशों में फैला HCL का कारोबार
यहां बता दें कि शिव नादर ने 1976 में एचसीएल कंपनी की स्थापना अपने पांच दोस्तों के साथ मिलकर की थी. खास बात ये है कि आज टेक जगत में बड़ा नाम बन चुकी इस कंपनी की शुरुआत एक गैरेज से की गई थी. शुरुआत में ये कैलकुलेटर और माइक्रोप्रोसेसर बनाने का काम करती थी. 

साल 2020 में शिव नादर ने HCL टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन का पद छोड़ दिया था और उनकी जगह बेटी रोशनी नादर मल्होत्रा (Roshni Nadar)  ने ली थी. HCL Tech  का कारोबार दुनिया भर के 60 देशों में फैला है और इस ग्रुप में 2,23,000 लोग काम करते हैं.

कहां खर्च की गई दान की रकम? 
दान देने के मामले में शिव नादर एंड फैमिली हमेशा से ही आगे रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, HCL Founder द्वारा पिछले साल किए गए दान से 26% ज्यादा है और हर दिन करीब 7 करोड़ रुपये से ज्यादा दान किए. दान की गई 2708 करोड़ रुपये में से ज्यादातर रकम शिव नादर फाउंडेशन के जरिए खर्च की गई और ये एजुकेशन, कला और संस्कृति पर फोकस रही. 

पहले से ज्यादा दान कर रहे अमीर 
भारत में बड़े पैमाने पर परोपकार्यों के लिए दान देने का चलन बढ़ा है और अब देश के सबसे अमीर लोग पहले से कहीं ज्यादा दान दे रहे हैं. एडेलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार, देश भर के बड़े दानदाताओं ने 2025 में सामूहिक रूप से 10,380 करोड़ रुपये का दान दिया है, जो दान के मामले में बीते तीन सालों में 85% की बढ़ोतरी दर्शाता है. 

