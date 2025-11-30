ये 7 शेयर हैं कमाल! 200 रुपये से कम भाव, और 3 महीने में दिया 823% तक का रिटर्न

पिछले तीन महीने में सेंसेक्‍स और निफ्टी इंडेक्‍स ने 7 प्रतिशत की ग्रोथ दिखाई है. वहीं कुछ चुनिंदा स्‍मॉल कैप और पेनी स्‍टॉक ने चुपचाप मल्‍टीबैगर रिटर्न दिया है. टेक्‍टसटाइल से लेकर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों तक 200 रुपये से कम कीमत वाले शेयरों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. आज हम ऐसे ही 7 शेयरों के बारे में बताने जा रहे हैं.

जीडीएल लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड

इस लिस्‍ट में सबसे आगे है आरबीआई में रजिस्‍टर्ड NBFC जीडीएल लीजिंग एंड फाइनेंस. इस शेयर ने 10.60 रुपये से 97.81 रुपये तक का उछाल दिखाया है और तीन महीनों में 823 प्रतिशत का शानदार रिटर्न दिया है. शुक्रवार को इस शेयर में थोड़ी मुनाफावसूली देखी गई और यह 1.99 प्रतिशत की गिरावट के साथ 97.81 रुपये पर बंद हुआ.

CHPL इंडस्ट्रीज लिमिटेड

टेक्‍सटाइल सेक्‍सर के इस शेयर ने 16.70 रुपये से बढ़कर 83.60 रुपये पर पहुच गया है, जो इसके शेयर होल्‍डर्स के लिए 401 प्रतिशत का रिटर्न दर्शाता है. कंपनी मुख्य रूप से कपड़ा उत्पादों के व्यापार में लगी हुई है. शुक्रवार को इसे भी दबाव का सामना करना पड़ा और यह 1.99 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83.60 रुपये पर बंद हुआ.

वाघानी टेक्नो बिल्ड लिमिटेड

रियल एस्टेट विकास और विकास अधिकारों के हस्तांतरण (TDR) के बिजनेस में शामिल, वाघानी टेक्नो बिल्ड के शेयर की कीमत 25.39 रुपये से बढ़कर 121.72 रुपये हो गई है. इस समय के दौरान इस शेयर ने 379 प्रतिशत का शानदार रिटर्न दिया है. शुक्रवार को यह 1.99 प्रतिशत बढ़कर 121.72 रुपये पर बंद हुआ.

फिल्ट्रॉन इंजीनियर्स लिमिटेड

फिल्ट्रॉन इंजीनियर्स के शेयर की कीमत 14.06 रुपये से बढ़कर 59.46 रुपये हो गई है, जो तीन महीनों में 323 प्रतिशत की तेजी दिखा रहा है. शुक्रवार को शेयर 1.99 प्रतिशत की बढ़त के साथ 59.46 रुपये पर बंद हुआ.

ऑक्सफोर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

टेक्सटाइल फैब्रिक्स के निर्माण और बिक्री पर यह कंपनी फोकस है. ऑक्सफोर्ड इंडस्ट्रीज का शेयर 0.85 रुपये से बढ़कर 3.39 रुपये पर आ गया है, जो 299 प्रतिशत का रिटर्न दिखाता है. शुक्रवार को इस शेयर में कुछ उतार-चढ़ाव देखा गया और यह 1.81 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3.93 रुपये पर बंद हुआ.

सप्तक केम एंड बिजनेस लिमिटेड

इस शेयर ने तिमाही के दौरान 190 प्रतिशत का ठोस रिटर्न दिया है, जो 7.08 रुपये से बढ़कर 20.56 रुपये पर पहुंच चुका है. शुक्रवार को भी यह तेजी जारी रही और शेयर 1.98 प्रतिशत बढ़कर 20.56 रुपये पर बंद हुआ.

कोलाब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड

ई-स्पोर्ट्स, गेमिंग और आईटी सॉल्यूशंस जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में काम करने वाली कोलाब प्लेटफॉर्म्स ने निवेशकों को 160 प्रतिशत का रिटर्न दिया है, जो 76.39 रुपये से बढ़कर 198.60 रुपये हो गया. शुक्रवार को शेयर में थोड़ी राहत मिली और यह 1 प्रतिशत की गिरावट के साथ 198.60 रुपये पर बंद हुआ है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

