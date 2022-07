SBI: अब Whatsapp पर चेक करें बैलेंस और स्टेटमेंट, रजिस्ट्रेशन में लगेगा केवल एक मिनट

अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ग्राहक हैं, तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल, बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सअप बैंकिंग सर्विस शुरू की है. इस सुविधा की मदद से अब खाते का बैलेंस चेक करने के लिए नेट बैंकिंग (SBI Net Banking) में लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी. खाते की पूरी जानकारी Whatsapp पर ही मिल जाएगी.

नई सर्विस से होंगे ये फायदे

एसबीआई की Whatsapp Banking Service का लाभ सेविंग अकाउंट (Saving Account) होल्डर और क्रेडिट कार्ड (Credit Card) होल्डर उठा सकते हैं. इस सुविधा को शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद बैंक के ग्राहक अपना अकाउंट बैलेंस चेक करने के साथ ही बचत खाते का मिनी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं. वहीं क्रेडिट कार्ड होल्डर इस सर्विस के इस्तेमाल से अकाउंट ओवरव्यू, रिवॉर्ड पॉइंट, अनपेड बैलेंस समेत अन्य जानकारियों को चेक कर सकते हैं.

एसबीआई ने Tweet कर दी जानकारी

स्टेट बैंक की ओर से इस सर्विस को शुरू करने की जानकारी ट्विटर पर साझा की गई है. ट्वीट में कहा गया है कि अब आपकी बैंक Whatsapp पर. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बैंकिंग सर्विस से ग्राहकों का बैलेंस चेक करने या फिर मिनी स्टेटमेंट के लिए एटीएम जाने का समय बचेगा. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करने के बाद कुछ आसान स्टेप के जरिए ग्राहकों के Whatsapp पर पूरी जानकारी होगी.

Your bank is now on WhatsApp. Get to know your Account Balance and view Mini Statement on the go.

इस तरह पूरा करें रजिस्ट्रेशन

WhatsApp Banking, to register first. Send an SMS to 7208933148 with the text WAREG, your account number, and a space between them.



Type 'Hi' SBI on the number +919022690226 or reply to the message.