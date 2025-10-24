एक स्‍टॉक को लेकर एक्‍सपर्ट्स बुलिश हैं. कुछ ब्रोकरेज फर्मों का अनुमान है कि यह शेयर शानदार तेजी दिखा सकता है और अगला मल्‍टीबैगर बन सकता है. इसमें मजबूत अपसाइड क्षमता दिखाई दे रही है.

हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं, उसका नाम ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड (Transrail Lighting Ltd) है. इसने पिछले साल दिसंबर में अपने IPO के दौरान 432 रुपये प्रति शेयर की दर से अपने शेयर पेश किए थे.

कंपनी ने IPO के जरिए कुल 838.91 करोड़ रुपये जुटाए और गुरुवार को शेयर 1.48 प्रतिशत की गिरावट के साथ 739 रुपये पर बंद हुआ. शेयर अपने IPO प्राइस से 71 प्रतिशत ऊपर है. हालांकि, अगस्त 2025 में यह अपने IPO प्राइस से 98 प्रतिशत बढ़कर 855.40 रुपये के 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया.

ब्रोकरेज फर्मों का क्‍या है कहना?

LKP सिक्योरिटीज ने कंपनी की मजबूत ऑर्डर बुक और निरंतर विस्तार का हवाला देते हुए 'खरीदें' रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है. ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी चार विनिर्माण यूनिट्स का संचालन करती है, जो जाली संरचनाओं, कंडक्टरों और मोनोपोल जैसे महत्वपूर्ण घटकों का आंतरिक उत्पादन संभव बनाती हैं, जिससे इसे कम्‍प्‍टीशन की तुलना में लागत और परिचालन संबंधी महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होता है.

पिछले तीन सालों में राजस्‍व में 31 फीसदी का CAGR दिया है और वित्त वर्ष 26 और वित्त वर्ष 27 में 20 प्रतिशत से अधिक ग्रोथ अनुमान है. कंपनी ने कहा कि उसका मार्जिन करीब 11.7 प्रतिशत पर स्थिर बना हुआ है, जिसे वित्त वर्ष 25 में लगभग 24 प्रतिशत के मजबूत RoCE का सपोर्ट है.

कहां तक जाएगा ये शेयर?

एलकेपी ने कहा कि एक मजबूत घरेलू और वैश्विक पारेषण एवं वितरण (टीएंडडी) बाजार, जिसके वित्त वर्ष 2030 तक 4.1 प्रतिशत से CAGR बढ़ने का अनुमान है, कंपनी की भविष्य की संभावनाओं को मजबूत करता है. एक्‍सपर्ट ने 'खरीदें' रेटिंग और 990 रुपये का टारगेट दिया है.

फिलिप कैपिटल ने क्‍या दिया टारगेट

फिलिप कैपिटल ने कहा कि हमारा मानना ​​है कि ग्रिड आधुनिकीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और विद्युतीकरण के बल पर बढ़ते टीएंडडी पूंजीगत व्यय चक्र का लाभ उठाने के लिए ट्रांसरेल अच्छी स्थिति में है.

हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 25-28 के दौरान राजस्व/एबिटा/PAT के लिए 23 प्रतिशत/20 प्रतिशत/22 प्रतिशत की CAGR रहेगी. हम कंपनी का मूल्यांकन H1FY28E के 39.5 रुपये प्रति शेयर आय (EPS) के 19 गुना PE पर करते हैं और इसे 'खरीदें' रेटिंग और 1027 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ कवरेज शुरू करते हैं.

(नोट- यहां बताया गया टारगेट ब्रोकरेज फर्म के अपने विचार हैं. आजतक इसकी जिम्‍मेदारी नहीं लेता है. किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

