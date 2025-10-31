पिछले कुछ समय से एक शेयर की सोशल मीडिया से लेकर हर जगह चर्चा हो रही है, क्‍योंकि इस स्‍टॉक ने 18 महीने में कमाल का रिटर्न दिया है और निवेशकों को मालामाल कर दिया है. हालांकि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वे कौन से निवेशक हैं, जिन्‍होंने इस तेजी का लाभ उठाया है. अभी ये स्‍टॉक एक्‍सचेंज द्वारा एक्‍स्‍ट्रा निगरानी के दायरे में है. BSE ने इसमें निवेश को लेकर सतर्क भी किया है.

हम जिस शेयर की बात कर हे हैं वह आरआरपी सेमीकंडक्टर्स के शेयर हैं, जिसने सिर्फ 18 महीने के दौरान ही 71500 फीसदी की तेजी दिखाई है. इसका मतलब है कि 18 महीने में इसने 1 लाख रुपये के निवेश को 7 करोड़ 16 लाख रुपये में कनवर्ट किया है. आइए जानते हैं इस कंपनी में सबसे ज्‍यादा किस रिटेल निवेशक के पास हिस्‍सेदारी है...

RRP Semiconductor के शेयरों में शुक्रवार 31 अक्टूबर को 2 फीसदी की उछाल आई और यह 10887.10 रुपये के भाव पर पहुंच गया, जिससे इसका कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 15,000 करोड़ रुपये हो गया. कभी एक पेनी स्टॉक रहा यह शेयर मार्च-अप्रैल 2025 में 15 रुपये की अपनी कीमत से लगभग 71,500 प्रतिशत उछल चुका है. इसके 52-सप्ताह का निचला स्तर 82.72 रुपये से यह शेयर 128 गुना उछल चुका है और लगातार अपर सर्किट लगा रहा है.

इतनी तेजी दे रहा कुछ गड़बड़ी का संकेत

इस तेजी से पता चलता है कि 15 रुपये के भाव पर इस शेयर में 10,000 रुपये का निवेश आज 71,50,000 रुपये हो गया है. हालांकि, निवेशकों के लिए इतना लाभ कमाना अभी भी एक बड़ी बात है क्योंकि इस शेयर का ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम है. गुरुवार को केवल 71 शेयरों का ही कारोबार हुआ और दो हफ्तों का औसत केवल 550 शेयरों का रहा है, जिससे यह लिक्विडिटी रहने का संकेत नहीं दे रहा है. बीएसई ने कहा कि कीमतों में उतार-चढ़ाव कंपनी की वित्तीय स्थिति के अनुरूप नहीं है. इसलिए, मौजूदा निगरानी ढांचों के अनुसार, इस शेयर को निगरानी उपायों (ESM) के अंतर्गत रखा गया है.

सिर्फ 14 निवेशकों के पास 94% स्‍टेक

गौर करने वाली बात है कि प्रमोटरों के पास कंपनी में केवल 1.27 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि 31 सितंबर, 2025 तक कंपनी में रिटेल इन्‍वेस्‍टर्स और अन्‍य की हिस्सेदारी 98.73 प्रतिशत थी. दिलचस्प बात यह है कि दी गई तारीख तक किसी भी एफआईआई, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनी या किसी अन्य संस्थान के पास कंपनी का एक भी शेयर नहीं थे.

वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही तक, केवल 14 रिटेल निवेशकों के पास कंपनी के 1,28,94,000 इक्विटी शेयर या 93.95 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जबकि 528 खुदरा विक्रेताओं के पास 1,53,689 इक्विटी शेयर या 1.12 प्रतिशत हिस्सेदारी थी. इन 14 नामों में, राजेंद्र कमलाकांत चोडनकर के पास आरआरपी सेमीकंडक्टर्स के 1,01,50,000 इक्विटी शेयर या 73.96 इक्विटी शेयर थे, जिनकी कीमत आज के भाव पर 10,833.75 करोड़ रुपये है.

सचिन तेंदुलकर ने नहीं किया है निवेश

कंपनी ने हाल ही में अपनी सफाई देते हुए महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से किसी भी तरह के जुड़ाव और महाराष्ट्र सरकार से जमीन आवंटन से इनकार किया है. कंपनी ने कहा कि क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कभी भी कंपनी के कोई शेयर नहीं खरीदे हैं. वह कंपनी के शेयरधारक नहीं हैं, वह डायरेक्ट और इनडायरेट तरीके से बोर्ड के सदस्यों से जुड़े नहीं हैं और न ही बोर्ड का हिस्सा हैं और न ही वह कंपनी के किसी सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं और न ही वह कंपनी के ब्रांड एंबेसडर हैं. कंपनी को महाराष्ट्र सरकार से 100 एकड़ जमीन भी नहीं मिली है.

(नोट - किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

