Gold Price Today: सोना-चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव जारी, यहां चेक करें आज का रेट

सोना-चांदी की कीमतों में रोज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. आज (बुधवार) 29 अक्टूबर को सोना-चांदी की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सोने की कीमत 1 लाख 19 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई है. वहीं, कल शाम के मुकाबले आज चांदी के दाम में काफी उछाल आया है.

आज चांदी का रेट भी 1 लाख 45 हजार रुपये प्रति किलो से अधिक है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, बीते दिन कल यानी मंगलवार (28 अक्टूबर) की शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट (Gold Rate) 108127 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो आज, 29 अक्टूबर की सुबह बढ़ोतरी के साथ 109326 रुपये तक आ गया है.

आज बुधवार को चांदी (999, प्रति 1 किलो) के भाव में कुल 3 हजार 832 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

Gold Price Today 29 October: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

शुद्धता मंगलवार शाम का रेट बुधवार

सुबह का रेट कितना सस्ता या महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 118043 119352 ₹1309 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 117570 118874 ₹1304 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 108127 109326 ₹1199 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 88532 89514 ₹982 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 69055 69821 ₹766 महंगा चांदी (प्रति 1 किलो) 999 141896 145728 ₹3832 महंगी

मंगलवार को क्या था सोना-चांदी का भाव?

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA ) के अनुसार, 28 अक्टूबर, सोमवार को भी सोने के दामों में कमी आई थी और चांदी के भाव भी गिरे थे. IBJA के अनुसार, कल 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट सुबह 119164 रुपये था जो शाम के समय 118043 रुपये प्रति 10 ग्राम तक कम हुआ था. वहीं, चांदी की कीमत 143400 से घटकर 141896 रुपये प्रति किलो तक हो गई थी.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. बता दें, गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

