हुरुन इंडिया रिच 2025 की लिस्‍ट आई है, जिसमें मुकेश अंबानी एशिया के सबसे बड़े अमीर व्‍यक्ति हैं. गौतम अडानी भारत के दूसरे सबसे अमीर व्‍यक्ति हैं. भारतीय अरबपतियों की लिस्‍ट में शाहरुख खान भी शामिल हुए हैं. वहीं दो दोस्‍तों ने भी इस लिस्‍ट में अपना नाम दर्ज कराया है. इन दोनों ने मिलकर साथ में बिजनेस शुरू किया और आज ये भारत के सबसे यंग बिलिनेयर बन चुके हैं.

हम बात कर रहे हैं Zepto के फाउंडर्स कैवल्य वोहरा और आदित पालिचा के बारे में... हुरुन रिच लिस्‍ट में सबसे कम उम्र में अरबपति बनने वाले इन दोनों का सफर शानदार रहा है. सिर्फ 22 से 23 साल की उम्र में इन्‍होंने ये कमाल किया है. युवा अरबपतियों की लिस्‍ट में ये सबसे टॉप पर हैं. कैवल्य वोहरा की नेटवर्थ 4,480 करोड़ और आदित पालिचा की नेटवर्थ 5,380 करोड़ रुपये है.

कैसे हुई जेप्‍टो की शुरुआत

Zepto की शुरुआत कोरोना काल के दौरान ही हुई थी. जब कैवल्‍य और आदित ने एक बार फूड ऑर्डर किया तो उनके पास 10 मिनट में ही पहुंच गया, जिसके बाद उन्‍होंने ग्रॉसरी डिलीवरी के बारे में सोचा और जेप्‍टो की शुरुआत कर डाली. उन्‍होंने सोचा अगर 10 मिनट में खाना पहुंच सकता है तो ग्रॉसरी क्‍यों नहीं? अप्रैल 2021 में आदित और उनके दोस्त कैवल्य वोहरा ने जेप्‍टो की शुरुआत की थी.

पढ़ाई छोड़कर शुरु किया बिजनेस

कैवल्‍य और आदित दोनों स्‍कूल से लेकर कॉलेज तक साथ में पढ़े थे. एंटरप्रेन्योर बनने की ख्‍वाहिश के साथ दोनों ने अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, लेकिन वे अपनी पढ़ाई को पूरा किए बगैर वापस मुंबई लौट आए और मेहतन के बाद जेप्‍टो जैसी कंपनी खड़ी कर डाली. यह स्टार्टअप 2023 में यूनिकार्न बना था और आज इसके फाउंडर्स अरबपतियों के लिस्‍ट में सबसे यंग बिलिनेयर बन चुके हैं.

सबसे अमीर युवा कौन?

M3M Hurun India Rich List 2025 में एक और नाम खूब चर्चा में है, जो सबसे अमीर युवा बन चुके हैं. हम बात कर रहे हैं 31 साल के Aravind Srinivas, जिन्होंने Perplexity नामक कंपनी की स्थापना की. यह एक AI कंपनी है, जो अब दुनिया भर में प्रतिस्पर्धा कर रहा है. इनकी नेटवर्थ 21190 करोड़ रुपये है.



लिस्‍ट और कौन-कौन?

जेप्‍टो फाउंडर्स के अलावा इस लिस्‍ट में कई और उभरते हुए नाम शामिल हैं. जिसमें एसजी फिनसर्व के रोहन गुप्ता ने 1,140 करोड़ रुपये और भारतपे के शाश्वत नाकरानी, टीएसी सिक्योरिटी के त्रिशनीत अरोड़ा ने 1,820 करोड़ रुपये और क्यूपिड के आदित्य कुमार हलवासिया ने 1,960 करोड़ रुपये आदि हैं.

