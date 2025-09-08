scorecardresearch
 

Gold-Silver Price Today: सोने ने पकड़ी रफ्तार, 98 हजार के पार पहुंचा 22 कैरेट गोल्ड, चांदी के रेट में भी इजाफा

Gold Rate Today: इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, विभिन्न शुद्धता वाले सोने के दामों में 570 से 974 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है. चांदी का भाव भी 198 रुपये महंगा हुआ है.

Advertisement
X
Gold Silver rate today
Gold Silver rate today

भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी 08 सितंबर, 2025 को भी सोना और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 107312 पहुंच गई है. वहीं, चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिला है यानी भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोना-चांदी महंगा हुआ है.

सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?

  शुद्धता  शुक्रवार शाम के रेट सोमवार सुबह का भाव कितने बदले रेट
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999     106338 107312 974 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995      105912 106882 970 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916      97406 98298 892 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750      79754 80484 730 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585      62208 62778 570 रुपये महंगा
चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999      123170 123368 198
 रुपये महंगी

राष्ट्रीय स्तर पर 995 शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने की कीमत आज 106882 रुपये है, जो शुक्रवार को 105912 रुपये था. वहीं, 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 98298 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है, जो कल 97406 रुपये का था. 750 शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने की कीमत आज 80484 रुपये है और 585 शुद्धता वाले 14 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 62778 रुपये है.

सम्बंधित ख़बरें

Gold Rate Weekly Update
कहां जाकर थमेगा गोल्ड? हफ्ते भर में मचाया गदर, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का अब इतना रेट 
Gold-Silver Latest Prices in India (File Photo-ITG)
सोना हो गया महंगा, चांदी की कीमत में भी उछाल, जानिए आज का रेट 
सोना-चांदी आज हो गया सस्ता, जानें 22-24 कैरेट Gold और Silver का रेट  
gold price
1214 रु महंगा हुआ सोना, चांदी की कीमत में भी उछाल, जानें गोल्ड-सिल्वर के नए रेट 
Gold-Silver
नहीं थम रही सोने-चांदी की रफ्तार, जानें क्या है ज्वैलरी वाले 22 कैरेट सोने की कीमत 
Advertisement

चांदी का रेट

चांदी का भाव आज 123368 रुपये किलो है, जो शुक्रवार को 123170 रुपये थी. आपको बता दें ये इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देने होंगे.

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement