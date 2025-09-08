Gold-Silver Price Today: सोने ने पकड़ी रफ्तार, 98 हजार के पार पहुंचा 22 कैरेट गोल्ड, चांदी के रेट में भी इजाफा

भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी 08 सितंबर, 2025 को भी सोना और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 107312 पहुंच गई है. वहीं, चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिला है यानी भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोना-चांदी महंगा हुआ है.
सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?
|शुद्धता
|शुक्रवार शाम के रेट
|सोमवार सुबह का भाव
|कितने बदले रेट
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999
|106338
|107312
|974 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995
|105912
|106882
|970 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916
|97406
|98298
|892 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750
|79754
|80484
|730 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585
|62208
|62778
|570 रुपये महंगा
|चांदी (प्रति 10 ग्राम)
|999
|123170
|123368
|198
रुपये महंगी
राष्ट्रीय स्तर पर 995 शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने की कीमत आज 106882 रुपये है, जो शुक्रवार को 105912 रुपये था. वहीं, 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 98298 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है, जो कल 97406 रुपये का था. 750 शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने की कीमत आज 80484 रुपये है और 585 शुद्धता वाले 14 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 62778 रुपये है.
चांदी का रेट
चांदी का भाव आज 123368 रुपये किलो है, जो शुक्रवार को 123170 रुपये थी. आपको बता दें ये इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देने होंगे.
बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं.