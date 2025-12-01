scorecardresearch
 
Gold Price Today: सोना-चांदी की कीमत में भारी उछाल, 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1 लाख 28 हजार के पार

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमत में आज, 01 दिसंबर 2025 को भारी उछाल देखने को मिला है. 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट 1 लाख 28 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है. जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत भी 1 लाख 73 हजार रुपये प्रति किलो से अधिक है. आइए शुद्धता के आधार पर जानते हैं कितना महंगा हुआ है सोना और चांदी.

चांदी की कीमत 1 लाख 73 हजार रुपये प्रति किलो के पार
Gold-Silver Price Today: 01 दिसंबर 2025 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. 24 कैरेट 10 ग्राम शुद्ध सोने का रेट 1 लाख 28 हजार रुपये के पार है तो वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 1 लाख 73 हजार रुपये किलो से अधिक है.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com के अनुसार, 01 दिसंबर (सोमवार)  सुबह 995 शुद्धता वाले सोने का रेट 128087 रुपये प्रति 10 ग्राम जबकि 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट सोने की कीमत 117799 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

चांदी का रेट क्या है?
चांदी का भाव आज 173740 रुपये प्रति किलो है, जो बीते कारोबारी दिन यानी शुक्रवार शाम को 164359 रुपये किलो था. बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी किए जाते हैं. इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देने होते हैं. आइए जानते हैं आज कितना महंगा हुआ सोना-चांदी

01 दिसंबर 22-24 कैरेट सोने की कीमत

  शुद्धता शुक्रवार शाम का भाव सोमवार सुबह का भाव रेट में कितना बदलाव
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999   (24 कैरेट) 126591 128602  2011 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995   (23 कैरेट) 126084 128087  2003 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916  (22 कैरेट)  115957 117799  1842 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750   (18 कैरेट) 94943 96452  1509 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585    (14 कैरेट) 74056 75232  1176 रुपये महंगा
चांदी (प्रति 1 किलो) 999      164359

173740

  9381 रुपये महंगी

ibja की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं किए जाते हैं. बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (Indian Bullion Jewelers Association) की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. इसमें टैक्स, मेकिंग चार्ज एवं जीएसटी शामिल नहीं होता.

