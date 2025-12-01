Gold Price Today: सोना-चांदी की कीमत में भारी उछाल, 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1 लाख 28 हजार के पार

Gold-Silver Price Today: 01 दिसंबर 2025 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. 24 कैरेट 10 ग्राम शुद्ध सोने का रेट 1 लाख 28 हजार रुपये के पार है तो वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 1 लाख 73 हजार रुपये किलो से अधिक है.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com के अनुसार, 01 दिसंबर (सोमवार) सुबह 995 शुद्धता वाले सोने का रेट 128087 रुपये प्रति 10 ग्राम जबकि 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट सोने की कीमत 117799 रुपये प्रति 10 ग्राम है.
चांदी का रेट क्या है?
चांदी का भाव आज 173740 रुपये प्रति किलो है, जो बीते कारोबारी दिन यानी शुक्रवार शाम को 164359 रुपये किलो था. बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी किए जाते हैं. इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देने होते हैं. आइए जानते हैं आज कितना महंगा हुआ सोना-चांदी
01 दिसंबर 22-24 कैरेट सोने की कीमत
|शुद्धता
|शुक्रवार शाम का भाव
|सोमवार सुबह का भाव
|रेट में कितना बदलाव
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|126591
|128602
|2011 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|126084
|128087
|2003 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|115957
|117799
|1842 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|94943
|96452
|1509 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|74056
|75232
|1176 रुपये महंगा
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|164359
173740
|9381 रुपये महंगी
ibja की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं किए जाते हैं. बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (Indian Bullion Jewelers Association) की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. इसमें टैक्स, मेकिंग चार्ज एवं जीएसटी शामिल नहीं होता.