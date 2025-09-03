Gold Price Today: 1214 रु महंगा हुआ सोना, चांदी की कीमत में भी उछाल, जानें गोल्ड-सिल्वर के नए रेट

सोने-चांदी की कीमतों में बढ़त का सिलसिला जारी है. भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी 03 सितंबर को भी सोना और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 105638 रुपये पहुंच गई है. वहीं, चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिला है यानी भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोना-चांदी महंगा हुआ है.
सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?
|शुद्धता
|मंगलवार शाम के रेट
|बुधवार सुबह का भाव
|कितने बदले रेट
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999
|104424
|105638
|1214 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995
|104006
|105215
|1209 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916
|95652
|96764
|1112 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750
|78318
|79229
|911 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585
|61088
|61798
|710 रुपये महंगा
|चांदी (प्रति 10 ग्राम)
|999
|122833
|122970
|137
रुपये महंगी
राष्ट्रीय स्तर पर 995 शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने की कीमत आज 105215 रुपये है, जो मंगलवार को 104006 रुपये था. वहीं, 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 96764 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है, जो कल 95652 रुपये का था. 750 शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने की कीमत आज 79229 रुपये है और 585 शुद्धता वाले 14 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 61798 रुपये है.
चांदी का रेट
चांदी का भाव आज 122970 रुपये किलो है, जो मंगलवार को 122833 रुपये थी. आपको बता दें ये इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देने होंगे.
बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं.