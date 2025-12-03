चांदी के रेट में भारी उछाल, 4 हजार रुपये से ज्यादा बढ़ी कीमत, सोना भी महंगा

आज बुधवार को चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है और सोने का दाम भी बढ़ गए हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव आज प्रति 10 ग्राम ₹1,28,550 पर पहुंच गया है. वहीं चांदी के भाव में भी जोरदार उछाल दर्ज हुआ है, आज चांदी की कीमत में 4 हजार से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है.
Gold-Silver Price 3 December 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
|शुद्धता
|मंगलवार शाम का रेट
|बुधवार
सुबह का रेट
|कितना महंगा?
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|127593
|128550
|₹957 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|127082
|128035
|₹953 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|116875
|117752
|₹877 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|95695
|96413
|₹718 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|74642
|75202
|₹560 महंगा
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|174650
|178684
|₹4034 महंगी
मंगलवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹128141 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹127593 प्रति 10 ग्राम
मंगलवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹175423 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹174650 प्रति किलो
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.